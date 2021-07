1 L’Italia vince gli Euro 2020 e Rahul Teoli si rasa a zero

In molti hanno fatto promesse, più o meno assurde, come fioretto e per scaramanzia in modo da assicurarsi che l’Italia avesse un’occasione di vincere gli Euro 2020. La squadra italiana ci è riuscita e, dopo una partita sofferta, è riuscita a portare a casa la coppa battendo l’Inghilterra. Il tutto non prima dei calci di rigore, infatti, i tifosi hanno potuto assistere a uno stallo per gran parte del match. Tra coloro che hanno fatto una promessa c’è anche Rahul Teoli, ex volto de Il Collegio.

Qualche tempo fa, infatti, ha fatto la promessa di rasarsi a zero i capelli in caso di vittoria dell’Italia agli Europei. E questo è successo. Il giovane toscano, infatti, ha postato su Instagram le foto della sua trasformazione, mentre su TikTok ha pubblicato un video in cui spiega, in breve, la situazioni. Qui sotto, perciò, vi lasciamo alla fotografia e alle sue parole.

Rahul Teoli si rasa a zero dopo la vittoria dell’Italia agli Euro 2020

Ok, sono pelato. La spiegazione è molto semplice. Era da due anni che volevo tagliarmi i capelli a zero ma non trovavo la scusa giusta. Quindi, con il mio vicino di casa, ho fatto una scommessa e ho detto: “Se l’Italia vince, mi taglio i capelli a zero”. E lui ha detto: “Va bene, ci sto, te li taglio io”. Lui si è fatto il pizzetto biondo. Questa è la breve storia.

Cosa ne pensate del nuovo look di Rahul Teoli dopo il trionfo dell’Italia agli Euro 2020? Nel frattempo i giocatori stessi hanno festeggiato, dopo aver portato a casa la coppia che decreta la vittoria. Questa l’aveva in mano il capitano Giorgio Chiellini, il quale ha voluto dedicare questo momento di gioia a Davide Astori. Continuate a leggere…