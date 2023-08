NEWS

Nicolò Figini | 18 Agosto 2023

Temptation Island

Greta Rossetti ha pubblicato una foto in cui è in compagnia dell’ex fidanzato Eugenio Colombo e di Mirko Brunetti

La foto di Greta Rossetti con il fidanzato e l’ex

Da quando è terminata la nuova edizione di Temptation Island, Mirko Brunetti si è lasciato con la fidanzata Perla Vatiero e ha cominciato a frequentare la tentatrice Greta Rossetti. La ragazza ha parlato sui social, più volte, del rapporto con il nuovo fidanzato e di cosa pensa della sua ex. In più ha commentato la presunta frecciatina che le avrebbe lanciato Perla:

“No, ragazzi non penso assolutamente niente. Faccio fare alle persone quello che le fa star meglio. Secondo me è un video tra di loro semplicissimo, non riferito a me. Poi magari mi sbaglio… Ma secondo me no, non ho mai pensato a niente. Anzi, mi è dispiaciuto che avete pensato che la mia fosse stata una risposta, quando ho scritto ‘meglio finte che cattive’.

In realtà, era riferito alle persone che mi insultano. È molto difficile che io replichi a qualcosa, se non so al 100% che è riferito a me. Ma anche se dovessi saperlo, non me ne fregherebbe proprio. Ma, secondo me, quel video non è stato una frecciatina, poi magari mi sbaglio”.

Greta Rossetti, inoltre, non è estranea al mondo dello spettacolo. In passato, infatti, ha frequentato Eugenio Colombo. L’ex di Uomini e Donne è stato avvistato in queste ore insieme a lei e a Mirko mentre si scattavano una foto al mare. A tranquillizzare i fan della coppia e a mettere a tacere le malelingue ci ha pensato Amedeo Venza, influencer e amico di Eugenio.

Mirko Brunetti e Greta Rossetti insieme a Eugenio Colombo, ex di lei

Ha affermato che i tre si sono ritrovati in Sardegna. Tuttavia, tra Greta Rossetti ed Eugenio non c’è assolutamente più niente di romantico. Sono soltanto rimasti in buoni rapporti e oggi sono amici. Tutti i fan dell’ex tentatrice e di Mirko possono dormire sonni tranquilli.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.