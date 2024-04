Fiorello commenta l’addio di Amadeus alla Rai e parla del suo futuro (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Aprile 2024

Amadeus Viva Rai 2

Questa mattina a Viva Rai 2, dopo l’ufficialità dell’addio di Amadeus, è arrivato il commento da parte di Fiorello, che ha anche parlato del suo futuro in azienda.

Fiorello, dall’addio di Amadeus al suo futuro

È il giorno dopo la notizia dell’addio di Amadeus alla Rai. Inevitabilmente Fiorello non poteva che commentare l’accaduto nel corso della puntata di Viva Rai 2 questa mattina. Esattamente come quando non vi era ancora alcuna ufficialità e si trattava di rumor.

C’è stato un gran parlare in questi giorni sul futuro di Amadeus. Quelle che inizialmente erano indiscrezioni di Dagospia (che hanno accennato anche al passaggio sul canale Nove), si sono concretizzate quando ieri, attraverso un video il conduttore ha confermato la sua decisione. A seguire c’è stato anche un comunicato Rai che ha confermato il tutto.

Stamattina a Viva Rai 2 in apertura di puntata (dove tutti si sono presentati con una maschera dedicata ad Amadeus), Fiorello è tornato sulla faccenda. Il conduttore ha spiegato che il collega non farà più parte della Rai. Per prima cosa, però ci ha tenuto a fare una precisazione, dato che si è parlato di un suo imminente addio o anno sabbatico:

«Vorrei ricordare che io e Amadeus siamo due persone distinte. Siamo molto amici, ma abbiamo vite diverse. Chi mi conosce sa che io, purtroppo, ho già un contratto, lo ripeto, col mio divano. Dal 10 maggio, chi mi vuole sa dove trovarmi».

Successivamente Fiorello ha concluso con una battuta: «Il Nove passa ad Amadeus. Il canale televisivo sarà legato al noto conduttore con un contratto di tre anni. Sono molto contento di questa nuova avventura, ha dichiarato il Nove». Infine lo showman, da amico di Amadeus, ci ha tenuto a fargli un grande in bocca al lupo.

È la notizia del giorno e aspettavamo con ansia il commento di @Fiorello: ecco la rassegna stampa sulla decisione di #Amadues a #VivaRai2👇 pic.twitter.com/7153X2x6bM — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) April 16, 2024

Durante la puntata poi c’è stato un altro momento divertente dove Fiorello ha ancora parlato di Amadeus, coinvolgendo Siri (l’assistente virtuale sviluppato da Apple). Ecco il siparietto.

-Hei Siri lanci il golden minute?

-Hei Siri dove lavora Amadeus?

-Hei Siri qual è il vero nome di Amadeus?

😂😂😂😂😂😂@Fiorello e lo strano rapporto con la sua Siri🤭#VivaRai2 pic.twitter.com/BTDvQio1ji — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) April 16, 2024

Intanto sappiamo anche che il 10 maggio, in occasione dell’ultima puntata di Viva Rai 2, Amadeus sarà ospite (insieme a Jovanotti) dell’amico Fiorello.