Gossip o indiscrezione di Natale? Arriva direttamente da Giuseppe Candela un chicca che suscita molta curiosità. Infatti in casa Rai ci sarebbe qualcuno che si renderebbe protagonista di alcuni fuorionda imbarazzanti. Cosa sta accadendo? Ecco sappiamo.

Fuorionda imbarazzanti in casa Rai da parte di un noto volto?

Mentre tutti festeggiavamo il Natale tra parenti, amici, brindisi e grandi abbuffate, un esperto di gossip ha lanciato una vera e proprio bomba che sicuramente ha messo un po’ di pepe in questa giornata di festa.

A lanciarla è stato Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Vi lancio la boma di Natale: girano tra gli addetti ai lavori fuorionda imbarazzanti”. Il post ha ovviamente suscitato tanta curiosità tra gli utenti che ha voluto sapere informazioni più dettagliate. E così oggi, a tre giorni di distanza, Giuseppe Candela ha svelato che “si tratta di un volto Rai”.

A questo punto sono partite le ipotesi che sono state di ogni tipo. C’è chi ha fatto il nome di Diaco, chi quello di Stefano De Martino. Qualcun altro spera che non si tratti di Antonella Clerici. Perché nel caso la Rai decidesse di mandare via questo volto Rai che si renderebbe protagonista di fuorionda imbarazzanti, per tanti sarebbe un vero peccato se fosse la conduttrice di È sempre mezzogiorno. Ma ci pare davvero impossibile il suo nome.

Nel fare ironia, invece, tra gli utenti c’è chi spera che i filmati Rai arrivino a Striscia La Notizia per scoprire di chi si tratta e di che tipo di fuorionda stiamo parlando. Noi in ogni caso vi ricordiamo che si tratta di indiscrezioni e infatti non c’è alcun nome riferito come possibile, ma solo idee e ipotesi (del tutto frutto degli utenti) scritti sui social da chi ne fa parte.