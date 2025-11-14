La Rai valuta il ritorno di uno show post Sanremo ispirato ai format di Pippo Baudo. In lizza Carlo Conti, Milly Carlucci e Stefano De Martino. Ecco come potrebbe essere il nuovo programma musicale di Rai 1.

La Rai rilancia show post Sanremo

Che il Festival di Sanremo sia l’evento più atteso dell’anno è ormai cosa nota a tutti. Ogni anno catalizza davanti alla TV milioni di telespettatori su Rai 1, curiosi di conoscere i brani in gara e, ovviamente il vincitore dell’edizione.

LEGGI ANCHE: Marco Mengoni non esclude un ritorno a Sanremo 2026, cosa ha detto (VIDEO)

Nel corso di quella settimana è come se il mondo si fermasse e si concentrasse tutto esclusivamente su Festival, portando inevitabilmente anche un’impennata a livello di ascolti TV. Proprio per questo sta prendendo forma l’idea di riportare in palinsesto uno show musicale in onda subito dopo Sanremo su Rai 1. Ma non si tratta di una semplice passerella di artisti, ma un format vero e proprio, costruito per unire spettacolo, emozioni e musica.

La Rai starebbe infatti pensando a un programma che richiami lo spirito di format già testati come La canzone segreta, mischiando musica ed emotainment. La base del nuovo progetto affonderebbe le radici in uno storico format firmato da Pippo Baudo: Serata d’onore, nato come show di beneficenza pro UNICEF e poi trasformato in una serata speciale dedicata a due icone dello spettacolo. Indimenticabile la prima puntata, targata Rai 2, con Adriano Celentano e Jovanotti.

Chi potrebbe condurre lo show

Il nuovo show guarderebbe anche a esperienze simili come This is me di Mediaset o Due, il programma musicale senza conduttore di Rai 2, che debuttò con la coppia esplosiva formata da Laura Pausini e Tiziano Ferro.

L’idea quindi sarebbe quella di realizzare un grande show evento, come riferisce ancora Affari Italiani, di poche puntate: un varietà elegante, ricco di emozioni e soprattutto con tanta bella musica.

Per la conduzione circolano già diversi nomi importanti: si parla di Carlo Conti, di Milly Carlucci e anche di Stefano De Martino. Ora come ora, però, pare sia tutto work in progress!

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.