1 La bachata di Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

Oggi domenica 14 novembre su Canale 5 ci fa compagnia un’altra intensa puntata di Amici 21, ricca di colpi di scena. Non sono mancati i siparietti tra i professori. Citiamo in particolare modo Raimondo Todaro e Alessandra Celentano che, fin dall’inizio della trasmissione hanno espresso un concetto di danza completamente diverso. In ogni appuntamento i due insegnanti non mancano occasione di regalarci battibecchi, ma anche momenti divertenti.

Durante il pomeriggio odierno Raimondo Todaro ha invitato Alessandra Celentano a ballare. All’inizio la docente non voleva prestarsi ad esibirsi davanti a tutti: “No Maria, tra qualche mese. Dimagrisco qualche chilo e poi ballo”. Successivamente, però, si è lasciata trasportare dal collega e ha così regalato una performance davvero speciale al pubblico: “Vieni che ti faccio sentire il latino“, ha detto Raimondo. La Celentano ha ceduto e si è esibita con il ballerino a centro studio.

Come potete vedere da questi video Maria De Filippi in primis, ma anche i presenti in studio e gli allievi della scuola non sono riusciti a trattenere le risate. Proprio Raimondo Todaro prima della puntata di Amici 21 sui social aveva annunciato che, nonostante i pensieri distinti sulla danza, tra lui e la maestra Alessandra Celentano vi è grande rispetto: “Come avrete capito da questi scatti, oggi è una puntata imperdibile! Ne sono successe di tutti i colori! Spesso siamo molto coloriti perché siamo spontanei e perché soprattutto ci mettiamo il cuore, ma alla fine ci vogliamo tanto bene”, ha scritto il coreografo su Instagram.

Con questa esibizione Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno tenuto incollato alla TV l’affezionato pubblico di Canale 5. Dopo la quiete, però, c’è sempre la tempesta e la serenità tra i due insegnanti è stata subito rovinata da una durissima lite…