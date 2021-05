1 Parla Raimondo Todaro

Alcune settimane fa come ricorderemo ad arrivare ad Amici 20 è stato nientemeno che Raimondo Todaro. Il noto professionista di Ballando con le Stelle, che da anni fa parte del cast del programma di Rai 1, è giunto all’interno del talent show di Maria De Filippi per un’occasione speciale. Il ballerino ha infatti giudicato una gara di danza tra Alessandro, Giulia e Martina, facendo ricadere le sue preferenze su queste ultime due. L’apparizione di Todaro ad Amici non è naturalmente passata inosservata, e in molti si sono chiesti quali fossero i retroscena di questa inedita collaborazione.

Adesso a parlare di quanto accaduto è lo stesso maestro di ballo. Nel corso di un’intervista per il settimanale Nuovo infatti Raimondo Todaro ha svelato cosa è accaduto quando Maria De Filippi lo ha chiamato e quale è stata la reazione di Milly Carlucci nell’apprendere che avrebbe dovuto partecipare al talent show. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Maria, quando mi ha chiamato, mi ha detto di parlarne con Milly Carlucci perché non voleva mettermi in difficoltà. Milly è stata subito d’accordo e la questione si è risolta in meno di un minuto”.

Pare dunque che Milly Carlucci non abbia opposto alcun tipo di resistenza alla partecipazione di Raimondo Todaro ad Amici. Nel mentre qualche giorno fa proprio il ballerino ha svelato un retroscena sul suo rapporto con Elisa Isoradi. Rivediamo le sue parole in merito.