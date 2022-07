Raimondo Todaro rivela cosa ha fatto Maria De Filippi durante la sua separazione con Francesca Tocca

1 L’aneddoto sulla separazione con Francesca

Raimondo Todaro nella giornata di ieri è stato l’ospite della seconda puntata di Un caffè con…, la trasmissione presentata da Lorella Cuccarini. Si è parlato non solo del rapporto con Milly Carlucci e delle differenze con Maria De Filippi. I due insegnanti presto si ritroveranno insieme ad Amici 22, ma nel mentre si sono concessi una lunga chiacchierata nel programma. Proprio qui il coreografo ha rivelato un curioso aneddoto legato alla sua separazione con Francesca Tocca.

Il ballerino ha ricordato che lui e sua moglie erano tornati insieme a luglio, un mese particolare per loro, dato che nel 2010 si sono fidanzati e a distanza di anni (sempre a luglio) nel 2021 si sono rimessi insieme. La rottura ancora oggi Raimondo Todaro non se la riesce a spiegare: “ci separammo senza un perché e non c’è un motivo particolare”. Pare semplicemente non ci fosse il rapporto di prima. Lui e Francesca Tocca si sono sempre promessi di non fingere, per l’amore, il bene e il rispetto che li unisce:

«A posteriori la nostra fortuna è stata quella di separarci», ha ammesso. «Perché se avessimo insistito per rimanere insieme, non sarebbe andata. Dopo 2 anni si separazione capisci che almeno da parte mia non ho mai pensato di avere un’altra donna. Io vado via di casa sperando di recuperare il rapporto. Ci è voluto un po’ ma poi così è stato».

Nel corso della conversazione con la presentatrice, Raimondo Todaro ha raccontato qual è stato il momento in cui ha iniziato ad apprezzare particolarmente Maria De Filippi. Stando alle sue parole il periodo sarebbe legato alla separazione dalla moglie Francesca Tocca. Il prof di danza di Amici ha fatto sapere di aver ricevuto una telefonata dalla conduttrice. Ecco quanto si legge anche su Isa & Chia:

“Un giorno mi arriva una telefonata era lei aveva saputo della rottura mi ha chiamato poi tutti i giorni perché voleva capire mi convocò in ufficio da lei fece una specie di puntata di C’è posta per te. Ho apprezzato tantissimo. Maria è stata l’unica persona che mi ha chiamato. Altri non l’hanno fatto”.

Insomma davvero un bel gesto da parte di Maria De Filippi nei confronti di Raimondo Todaro. Il suo supporto è stato decisamente importante per superare un momento così difficile.