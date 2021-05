1 La conferma di Raimondo Todaro

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono conosciuti a Ballando Con Le Stelle, quando l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha partecipato nel ruolo di concorrente. A guidarla c’era proprio il coreografo con il quale è nata un’intesa particolare.

Nonostante i due più volte abbiano smentito i gossip sul loro conto, c’è da dire che nonostante se n’è continuato a parlare anche a seguito della partenza di Elisa Isoardi per l’Honduras. A L’Isola dei Famosi ha avuto una breve esperienza segnata dall’abbandono per via di un incidente all’occhio. Seppur l’avventura si sia stoppata dopo poche settimane, questo è bastato a far riemergere le dicerie sulla presunta storia tra lei e il ballerino. Ma tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro è davvero successo qualcosa?

Elisa Isoardi ha parlato di bel feeling e profonda amicizia. Ma cosa ne penserà il coreografo? A rivelarlo è stato proprio il ballerino a Detto Fatto. Bianca Guaccero l’ha incalzato con una domanda a cui non ha potuto esimersi dal replicare, svelandone poi un retroscena. Ecco cosa ha detto Raimondo Todaro come gentilmente riportato da Biccy:

“Io ed Elisa? Più smentivamo e più la gente non ci credeva. […] Io con lei mi sono trovato benissimo, c’era un sacco di feeling. Al tempo stesso è stata un’edizione particolare, oltre l’infortunio, perché discutevamo parecchio della serie ‘l’amore non è bello se non è litigarello‘. Ne sono successe di tutti i colori, adesso ci sentiamo ogni tanto, le ho fatto l’in bocca al lupo per la sua nuova esperienza”.

Ha raccontato Raimondo Todaro nel programma di Rai 2. Ad oggi quindi tra lui ed Elisa Isoardi è rimasta una bella amicizia, nulla di più. Proprio di recente l’insegnante di Ballando Con Le Stelle ha voluto spegnere i chiacchiericci intorno a lui…