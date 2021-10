1 I rapporti tra Raimondo Todaro e l’ex moglie

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono conosciuti molti anni fa e nel 2014 hanno deciso di sposarsi. Dalla loro unione è nata anche una figlia, Jasmine. Purtroppo, però, nel 2019 hanno deciso di separarsi. La causa presunta sarebbero stati dei tradimenti che la ballerina avrebbe commesso con il danzatore latino, ed ex concorrente di Amici, Valentin Dumitru. In realtà, però, l’ormai ex compagno aveva rilasciato delle dichiarazioni sui veri motivi. alla rivista Oggi, infatti, spiegato come tutto è partito da un post sui social:

Per far arrivare l’informazione diretta e immediata al pubblico. L’ho fatto per rispetto di tutte le persone che ci hanno sempre seguito in TV e sui social. Mi sembrava doveroso mettere la situazione in chiaro. Io e Francesca siamo stati insieme dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme. Siamo cresciuti insieme io e lei. Rimane sempre un grande affetto e stima, ma non c’era più quel formicolio allo stomaco che provavo una volta. Ad un certo punto ti rendi conto che non guardi più le cose con gli stessi occhi del tuo partner. Anche lo stesso mazzo di fiori non lo vedevamo più con lo stesso sguardo, ma ognuno con i propri occhi.

In seguito, Raimondo Todaro ha poi raccontato di quali fossero i loro rapporti. Ricordiamo che l’intervista risale all’estate del 2020. In quel periodo aveva dichiarato: “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Lei è una ragazza pura, spero che sia felice perché se lo merita. E le auguro di trovare tutto il meglio del mondo, che forse non sono stato capace di darle io“. Pare che questi rapporti siano addirittura migliorati perché sembra ci sia stato un vero e proprio riavvicinamento. Continuate a leggere…