1 Le parole di Raimondo Todaro

Sono ormai passate alcune settimane da quando è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando: la conferma del ritorno di fiamma ta Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Come sappiamo dopo una lunga separazione i due ballerini si sono riavvicinati e hanno deciso di darsi una seconda chance. Qualche giorno fa così nel corso di un’intervista per il settimanale Chi la Tocca ha affermato:

“Come siamo tornati insieme io e Raimondo? Sul finire dell’estate, non c’è stato un momento preciso. Le cose sono andate per gradi. E poi all’inizio dicevo ‘Dopo tutto quello che è capitato, che è stato detto e scritto, non torneremo mai insieme’. A un certo punto però mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a lui e così ci siamo riavvicinati”.

In queste ore invece a rilasciare un’altra intervista, stavolta al settimanale Di Più, è stato Raimondo Todaro. Nel corso della chiacchierata però sembrerebbe che il maestro di Amici 21 abbia lanciato una frecciatina a Valentin Dumitru, che come è noto ha avuto un breve flirt proprio con Francesca Tocca, risalente ai primi tempi dopo la separazione da Todaro. Queste le parole di Raimondo in merito:

“Abbiamo avuto altre storie, abbiamo trent’anni, è assolutamente normale. Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro”.

Pare dunque che le idee di Raimondo Todaro siano ben chiare. L’amore tra lui e Francesca Tocca è più forte di ogni altra cosa, e sembrerebbe che i due ballerini a oggi siano più felici che mai. Proseguendo l’intervista infatti il maestro di Amici 21 parla anche del desiderio di avere un altro figlio da sua moglie. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.