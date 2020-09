1 In queste ore Raimondo Todaro dovrà essere operato d’urgenza: Ballando con le Stelle potrebbe essere a rischio? Ecco cosa è accaduto e come sta il ballerino

Continuano le difficoltà per Ballando con le Stelle. Dopo lo slittamento a causa dello scoppio della pandemia, il talent show Rai ha finalmente fatto il suo debutto solo poche ore fa, con estrema gioia del pubblico. Tuttavia come sappiamo due protagonisti della trasmissione, Samuel Peron e Daniele Scardina, sono risultati positivi al Covid e si è così temuto per la partenza del programma. Adesso ad ammalarsi, fortunatamente non di Coronavirus, è stato Raimondo Todaro. L’ex marito di Francesca Tocca dovrà infatti essere operato d’urgenza! Ma cosa è accaduto e come sta il ballerino? Scopriamo tutti i dettagli.

Ad annunciare la notizia è stata sui social Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le Stelle ha svelato che Todaro a causa di un’appendicite dovrà essere operato d’urgenza! Tuttavia pare che la situazione non sia critica, e che in breve tempo la faccenda si risolverà senza problemi.

Ciò nonostante in molti si stanno già chiedendo cosa accadrà a Ballando con le Stelle. La momentanea assenza del ballerino potrebbe mettere a rischio il proseguo del talent oppure per la prossima puntata Raimondo Todaro sarà già pronto per tornare in pista?

In attesa di news, a commentare l’accaduto è stata anche Elisa Isoardi, che balla in coppia proprio con Raimondo. La presentatrice ha affermato di attendere con ansia il ritorno del suo partner di danza, mentre continua ad allenarsi per la prossima diretta. Tra i due come sappiamo in queste settimane pare sia sbocciato l’amore, e la conduttrice e il ballerino sono stati paparazzati intenti a scambiarsi dei teneri baci. Che dunque a breve la Isoardi e Todaro escano allo scoperto? In attesa di scoprire cosa accadrà facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione a Raimondo, con la speranza che al più presto torni a Ballando.