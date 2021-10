Nella puntata di ogfi di Amici 21 Raimondo Todaro si è esibito in una danza molto sensuale facendo impazzire tutti, anche la Celentano.

La samba di Raimondo Todaro

Nella puntata di Amici 21 andata in onda oggi, il ballerino di latino-americano Mattia ha dovuto affrontare una sfida per via di un provvedimento disciplinare. La sfida, avvenuta constro la ballerina di hip hop Claudia, è stata votata dai professori e l’allievo della scuola l’ha vinta. Ma siccome il suo insegnante Raimondo Todaro è molto severo, ha chiesto che il giovane allievo fosse di nuovo messo alla prova.

Come abbiamo visto anche lo scorso anno, quando nel programma un allievo vince una sfida è automatica la riconferma della maglia. Ma Raimondo ha voluto vedere il suo allievo in un’altra prova: una samba. A questo punto Maria De Filippi ha voluto fare una piccola “cattiveria” nei confronti del professore di ballo. Così ha chiesto che fosse proprio lui a dimostrarla, invece di Umberto.

Tra gli applausi generali, quindi, Raimondo Todaro ha messo le scarpe, ha sbottonato la camicia e si è esibito in questo ballo decisamente hot. Inutile dire che il pubblico impazzito. Anche Alessandra Celentano ha applaudito e ha sorriso apprezzando molto la performance. Tra l’altro Raimondo si è esibito proptio di fronte a lei.

Iconica è stata anche la frase conclusiva di Rudy Zerbi che ha detto: “Ci sono rimasto un po’ male…Dopo tanto tempo ho capito perché Francesca scelse te e non me”. Questo è stato un po’ il continuo del siparietto tra loro di inizio puntata. Nel passo a due di Francesca Tocca e Mattia, Zerbi non ha fatto altro che guardare la ballerina professionista. E alla fine dell’esibizione, dopo che Maria De Filippi aveva fatto notare la scena, Todaro ha commentato.

Ricordiamo che Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono stati sposati e insieme hanno una bambina, Jasmine. E, per quanto ne sappiamo, non sono tornati insieme. Anche se, dopo la puntata di oggi, qualcuno sul web pensa che siano di nuovo una coppia.

Novella 2000 © riproduzione riservata.