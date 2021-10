Rudy Zerbi fissa estasiato Francesca Tocca ballare: la reazione di Raimondo Todaro (VIDEO)

Rudy Zerbi guarda Francesca Tocca e Raimondo Todaro risponde

Oggi pomerigggio è andata in onda, eccezionalmente, la puntata del pomeridiano di Amici 21. Come abbiamo visto durante i daytime della scorsa settimana, ci sono stati dei provvedimenti disciplinari per le condizioni igieniche della casetta. Così, dopo una votazione, ad andare in sfida sono stati Christian e Mattia, ballerini di Raimondo Todaro, Luigi e LDA, cantanti di Rudy Zerbi.

La puntata è quindi iniziata con la prima sfida, quella tra Mattia e Claudia (ballerina di hip hop). A votare sono stati i professori di ballo. E la prima esibizione di Mattia è stato un passo a due con Francesca Tocca, tra l’altro ex moglie di Raimondo Todaro. Come spesso accade quando lei balla, Rudy Zerbi è stato tutto il tempo a fissarla.

Alla fine dell’esibizione, Maria De Filippi ha fatto notare questa cosa perché la conduttrice è stata per tutta l’esibizione a ridere. Infatti c’era da una parte Raimondo che osservava il suo ballerino per votare la sfida, mentre dall’altra Rudy che guardava estasiato Francesca.

La scena è stata molto simpatica e ha fatto ridere tutti, così come lo stesso Todaro. Ma proprio Raimondo ha risposto al gesto di Zerbi dicendo: “Ho notato, però, che quando ero a casa e guardavo, Rudy alla fine alzava sempre il cartello con scritto ‘Sto volando’. Questa volta, non so se perché ci sono io, non l’ha fatto”. Rudy ha risposto con: “Non l’ho fatto per rispetto, ma l’ho pensato.“

Insomma, un siparietto davvero divertente e probabilmente ne vedremo ancora da qui alla fine della stagione.

