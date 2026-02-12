Ralf Schumacher annuncia che a breve sposerà il suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne. Non tarda ad arrivare la reazione dell’ex moglie.

Ralf Schumacher si sposa

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Ralf Schumacher. L’ex pilota, fratello di Michael Schumacher, con un post sui social ha annunciato che a breve sposerà il compagno Étienne Bousquet-Cassagne, col quale fa coppia fissa da diversi anni. Questo quanto si legge nel comunicato rilasciato dalla coppia:

«Siamo lieti di confermare che Ralf Schumacher e il suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne convoleranno a nozze. Entrambi sono felicissimi delle tante congratulazioni ricevute. Ralf e Étienne non rilasceranno ulteriori commenti e chiedono gentilmente che la loro privacy venga rispettata. Grazie per la comprensione».

Secondo il quotidiano tedesco Bild, Ralf Schumacher e il compagno Étienne si sposeranno a Saint-Tropez nel mese di maggio. Stando a quanto si mormora, i due si sarebbero incontrati a Monaco nel 2022 e solo due anni più tardi Ralf ha fatto coming out, confermando la relazione con Étienne.

Mentre in molti si stanno già congratulando con la coppia, non è tardata ad arrivare la reazione di Cora Brinkmann, ex moglie di Schumacher.

La reazione dell’ex moglie di Ralf

Sempre tramite il quotidiano Bild, è arrivata la reazione di Cora Brinkmann, ex moglie di Ralf Schumacher. A oggi, come forse qualcuno saprà, l’ex modella ha ritrovato l’amore al fianco di Steven Bo Bekendam, un imprenditore statunitense. Cora così, commentando la notizia delle nozze di Ralf, ha affermato: «Io e Steven auguriamo a Ralf ed Étienne tutto il meglio e tanta felicità».

Nel 2024, dopo il coming out di Schumacher, la Brinkmann aveva speso parole molto dure nei confronti dell’ex marito, accusandolo di essersi sentita “usata durante il matrimonio” e di averla “derubata dei suoi anni migliori”.

