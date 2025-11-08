Lui vola da Torino e le fa trovare un mazzo di rose sotto casa: “La felicità delle bimbe prima di tutto”

Anche se il grande amore tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales è ormai giunto al capolinea, il cuore di papà e mamma batte all’unisono per le loro splendide bambine. Il giorno del settimo compleanno della piccola Alma si è trasformato in una vera e propria favola, in barba alla separazione!

L’attore in missione sorpresa

È una scena che commuove, quella che si è consumata pochi giorni fa nella Capitale e che il settimanale Chi ha immortalato in scatti rubati pieni di dolcezza. Nonostante la rottura, l’attore ha voluto fare le cose in grande per la sua secondogenita.

Si racconta che Raoul abbia preso un volo all’alba da Torino, dove era impegnato, atterrando a Fiumicino con un solo, importantissimo obiettivo: riabbracciare le sue “principesse”. E la sorpresa è stata servita: eccolo apparire sotto casa con due enormi mazzi di rose, uno per la festeggiata Alma e uno per la sorellina Luna! Le piccole, ancora in pigiama, erano lì ad attenderlo, impazienti, e lo hanno sommerso di baci e abbracci.

L’armonia ritrovata

Nonostante il dolore della fine, Raoul e Rocío hanno dato una lezione di civiltà e affetto. Davanti a quel portone romano, non c’era traccia di tensione o nervosismo. Solo baci, sorrisi e l’affetto incondizionato di una famiglia che ha scelto di anteporre la serenità di Luna e Alma a qualsiasi dramma personale.

Si sono giurati: “Proteggeremo le nostre figlie da ogni rumore mediatico”. E quel tenero incontro ne è la prova più vera e sincera.

Dopo la commovente sorpresa di Raoul (che è ripartito in serata, ma con il cuore pieno), la festa è continuata in casa con mamma Rocío, la nonna María Pilar, palloncini e un tripudio di allegria. L’attrice, commossa, ha dedicato ad Alma un post dolcissimo sui social, definendola ‘la luce che illumina ogni giornata’.

Un gesto da applauso quello di Raoul, che dimostra come l’amore genitoriale possa superare ogni ostacolo e mantenere viva la magia per i propri figli. Una reunion fugace, ma ricca di significato!

A cura di Alba Cosentino