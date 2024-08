Raul Dumitras ha creato un video molto divertente riprendendo l’audio di un’ormai iconica frase pronunciata da Alessia Pascarella a Temptation Island. Ecco cos’è successo.

L’audio di Alessia usato da Raul Dumitras

Non è la prima volta che Raul Dumitras intrattiene i suoi follower con dei video divertenti sul web. Basti pensare a quando ha ricreato la famosa scena in cui perde la pazienza a Temptation Island e si sente il rumore della nave. Tanti i commenti di apprezzamento per l’ex fidanzato del reality che, piano piano, è stato capace di entrare nel cuore del pubblico.

In questi ultimi giorni ha registrato un altro tiktok in cui prende in giro la madre “quando prova a paragonare te e tuo fratello“. Per farlo ha deciso di usare un’iconica frase che Alessia Pascarella ha pronunciato durante la visione di un video in un Pinnettu. Ricordiamo infatti che all’inizio la tentatrice Maika si era avvicinato a Lino Giuliano e la fidanzata l’aveva paragonata a Nino D’Angelo.

“Paragona me con Nino D’Angelo? Ma tutto a posto? Senza offesa a Nino D’Angelo, attenzione. L’ho detto per il caschetto biondo”.

Ed è proprio questo l’audio che ha utilizzato Raul Dumitras. Voi ve lo ricordavate? Nella sezione dei commenti possiamo vedere diverse reazione da parte dei fan. “Sei iconico“, dice qualcuno, oppure ancora “Voglio un amico con la sua ironia e l sua genialità“.

LEGGI ANCHE: Miriam Leone scappa dalla sicurezza e corre dai fan

Nel frattempo, però, l’ex volto di Temptation fa parlare di sé anche per tutti i presunti flirt ai quali è stato accostato. Ultimo tra quei è quello chiacchierato con l’ex tronista Giulia Cavaglià perché i fan hanno notato uno scambio di like e commenti sospetto. Ovviamente non ci sono prove a sostegno di tutto ciò e dobbiamo prendere l’informazione con le pinze.

Dopo la fine della relazione con Martina De Ioannon sicuramente Raul vuole rimanere single per un po’ e divertirsi come fa vedere in questo video.