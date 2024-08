Miriam Leone scatenata a Venezia! L’attrice scappa dalla sicurezza e corre dai suoi fan per scattare selfie con loro

Ospite della seconda giornata della Mostra del Cinema di Venezia è stata Miriam Leone. La celebre e amata attrice, giunta sul red carpet del Festival, è però scappata dalla sicurezza per correre a salutare i suoi fan.

Miriam Leone corre dai suoi fan

Siamo entrati nel vivo della Mostra del Cinema di Venezia e di certo nei prossimi giorni ne vedremo di belle. Protagonista assoluta della seconda giornata della manifestazione è stata Angelina Jolie, che ha incantato la Laguna. Tuttavia la diva hollywoodiana non è stata naturalmente l’unica a prendere parte all’evento. Tra gli ospiti del Festival c’è stata anche Miriam Leone, da anni una delle artiste più amate dal grande pubblico italiano, e non solo. L’attrice ha così sfoggiato un look total black che ha immediatamente conquistato il web e di certo sui social gli utenti sono rimasti sbalorditi dalla sua incredibile bellezza.

La Leone ha poi preso parte all’anteprima del film Maria, il biopic su Maria Callas di Pablo Larraín con protagonista proprio Angelina Jolie. Prima di entrare in sala tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che in queste ore sta facendo discutere il web.

Mentre si trovava sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, Miriam Leone è letteralmente scappata dalla sicurezza per raggiungere i suoi fan e per poter scattare qualche selfie ricordo con loro. L’attrice, entusiasta e felice di poter stare con il suo pubblico, ha poi firmato anche qualche autografo ai più fortunati. Il video del momento nel frattempo ha fatto il giro dei social e in molti hanno apprezzato la semplicità e la genuinità della Leone, che da sempre ama curare il rapporto con i fan.

Nei prossimi giorni intanto in Laguna arriveranno tante altre celebrità italiane e internazionali e senza dubbio le emozioni saranno le protagoniste di questo Festival.