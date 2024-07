Dopo la fine di Temptation Island, Raul Dumitras ha fatto ritorno sui social. In queste ore così, dopo aver postato un video sui suoi profili, non è mancata una stoccata all’ex tentatore Carlo Marini, che attualmente sta frequentando Martina De Ioannon.

La stoccata di Raul Dumitras

Quello di Raul Dumitras e Martina De Ioannon a Temptation Island non è stato un percorso semplice. Ben presto infatti tra i due sono emersi non pochi problemi e il loro viaggio nei sentimenti ha appassionato tutto il pubblico del reality show targato Maria De Filippi. Quando però Martina si è avvicinata al single Carlo Marini, scatenando la gelosia del suo fidanzato, le cose sono poco a poco precipitate. Nel corso del falò così la coppia ha deciso di separarsi ufficialmente e a oggi dunque Dumitras e la De Ioannon hanno deciso di archiviare la loro relazione.

Martina nel mentre di recente ha iniziato a frequentare proprio l’ex tentatore Carlo e solo di recente i due sono stati beccati insieme in discoteca. Lei stessa del resto, ai microfoni di WittyTv, aveva raccontato di aver dato il via a una conoscenza con Marini e in molti si chiedono già cosa accadrà tra loro. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Proprio Raul Dumitras, dopo aver fatto ritorno sui social, ha postato sui suoi profili un simpatico video. A un tratto nella clip si nota un uomo, di cui non conosciamo l’identità, sdraiato sul divano alle sue spalle. A quel punto è arrivato il commento di un utente, che ha affermato: “Dietro di te c’era Carlo”. Non è mancata la reazione di Raul, che lanciando una stoccata a Marini ha replicato aggiungendo: “Chi è Carlo? Non conosco”.

A oggi intanto Dumitras sta cercando di voltare pagina dopo la fine della relazione con la De Ioannon e a lui facciamo un grande in bocca al lupo.