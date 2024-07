In queste ore Siria Pingo ha fatto una dedica a Matteo Vitali per poi lanciare una stoccata a Maika Randazzo

Nelle ultime ore Siria Pingo ha fatto una dolce dedica social al fidanzato Matteo Vitali. Poco dopo però l’ex protagonista di Temptation Island ha lanciato una stoccata all’ex tentatrice Maika Randazzo.

I post social di Siria Pingo

Due dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Temptation Island sono stati senza dubbio Siria Pingo e Matteo Vitali. Chi ha seguito il loro viaggio nei sentimenti sa bene che inizialmente sono emersi diversi problemi tra i due. Poco a poco però in particolare Matteo, dopo aver ascoltato i vari sfoghi della sua compagna, ha iniziato a comprendere i suoi errori e ha dunque deciso di fare un netto cambiamento per riconquistare Siria. Una volta al falò di confronto finale, la coppia ha commosso tutto il pubblico e anche lo stesso Filippo Bisciglia e non sono mancate le lacrime.

La Pingo e Vitali hanno così deciso di lasciare insieme il reality show e anche un mese dopo la fine del programma hanno annunciato di essere ancora insieme. Tutto dunque pare procedere a meraviglia tra i due, che sembrerebbero essere più uniti e innamorati che mai. Nelle ultime ore però qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

LEGGI ANCHE: Raul Dumitras lancia una stoccata all’ex tentatore Carlo Marini

Siria Pingo ha infatti pubblicato sui social una serie di scatti insieme a Matteo Vitali e non è mancata una dolcissima dedica per il suo compagno, che ovviamente ha emozionato il web. Ma non è finita qui.

Poco dopo Siria ha anche pubblicato quella che ai più è sembrata essere una frecciata a Maika Randazzo. La Pingo ha infatti postato la foto di una pizza, denominata “Pizza Totò”. A quel punto l’ex volto di Temptation Island ha menzionato la sua amica Alessia, rivolgendole un simpatico pensiero. Proprio la Pascarella infatti aveva soprannominato l’ex tentatrice “Totò” e il gesto non è sfuggito al web.

Siria intanto si gode la ritrovata unione con Matteo a i due facciamo un enorme in bocca al lupo.