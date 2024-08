“Esco a testa alta, dico ciao alla boxe”, con queste parole Angela Carini ha rivelato la sua decisione di abbandonare dopo la fine delle Olimpiadi di Parigi 2024 e di quanto accaduto sul ring.

Angela Carini abbandona la boxe

In un’intervista a La Stampa, Angela Carini ha raccontato le ore successive all’abbandono della gara di boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024, quando ha deciso di interrompere il match contro l’algerina Imane Khelif (al centro delle polemiche per l’ammissione in gara nonostante i livelli di testosterone molto alti).

Al quotidiano Angela Carini ha raccontato di non essersi sentita di combattere, dopo il colpo al naso rifilato dalla sua avversaria. Attacco che le avrebbe fatto perdere l’equilibrio: “Non respiravo e quindi ho detto basta”.

Quanto accaduto non la reputa una disfatta: “Per me non è una sconfitta. Io non ho perso, mi sono solo arresa con maturità. Esco a testa alta, dico ciao alla boxe”. Parole che sanno di addio o comunque di un allontanamento momentaneo.

Al contempo l’atleta campana ha dichiarato di essere salita sul ring, mentre pensava a suo padre che ha sempre reputato come un esempio. L’ha reputata la sua Olimpiade e voleva arrivare fino alla fine. Ma così non è stato.

Dalla sua Angela Carini ci ha tenuto a precisare di avere grande rispetto per le sue avversarie. In particolare a proposito dell’algerina ha ribadito di non essere nessuno per giudicare o prendere una decisione: “Se questa ragazza è qui ci sarà un motivo. Io ho combattuto e sono salita sul ring, come è giusto che facessi”.

Nel suo discorso Angela Carini ha anche ribadito di non aver mai protestato e di essersi adeguata alle regole. Per quanto riguarda il mancato saluto, ha fatto sapere di essersi pentita e di aver sbagliato. Era arrabbiata, ma non con l’avversaria. Si è arresa per aver preso dei colpo molto forti e di non averne mai subito di simili:

“No, sinceramente no. Ho preso molti colpi. Sono una combattente e una che davanti al dolore non si ferma mai. Non c’è stata nessuna irregolarità ma anche “con tutta la mia determinazione e caparbietà, non sono riuscita ad andare avanti”.

A seguito dell’incontro Angela Carini ha confidato di sentire un forte dolore al naso e di avere il cuore a pezzi. Si sente però una combattente, come gli ha sempre insegnato suo padre: “Io mi sono chiesta: chi sto affrontando? Poi però non tocca a me decidere. Mi dispiace anche per lei, siamo finite in un boom mediatico. Chi siamo noi per giudicare? Per dire cosa è giusto e cosa è sbagliato? Noi siamo atlete, non siamo giudici”.

Dopo quanto successo Angela Carini ha però deciso di dire addio, momentaneo o definitivo chissà, alla boxe.