Dopo la fine della turbolenta relazione con Martina De Ioannon, sembrerebbe che anche Raul Dumitras abbia voltato pagina. In queste ore infatti l’ex protagonista di Temptation Island è uscito allo scoperto con la tentatrice Nicole.

Nuovo amore per Raul Dumitras

È stato un percorso fatto di alti e bassi quello di Raul Dumitras e Martina De Ioannon a Temptation Island. Una volta nei due villaggi infatti sono emersi diversi problemi tra i due, soprattutto quando la giovane protagonista del reality show di Canale 5 si è avvicinata al single Carlo Marini. A quel punto Raul non ha potuto fare a meno di contenere la gelosia ed è andato su tutte le furie. Una volta al falò di confronto a decidere di interrompere la relazione è stata proprio Martina e la coppia ha lasciato la Sardegna separata.

In questi giorni intanto la De Ioannon ha annunciato di aver iniziato a frequentare Carlo e i due sono stati anche beccati insieme in discoteca. Nelle ultime ore però un gesto social ha fatto ipotizzare che la coppia sia già in crisi, nonostante al momento non ci siano aggiornamenti certi. Oggi come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Sembrerebbe infatti che dopo l’addio a Martina De Ioannon anche Raul Dumitras abbia voltato pagina. L’ex concorrente di Temptation Island infatti è uscito allo scoperto sui social con la tentatrice Nicole e pare che i due abbiano iniziato a frequentarsi. Proprio in queste ore Raul ha postato su Instagram un tenero scatto insieme a quella che sarebbe la sua nuova fiamma e la foto ha immediatamente fatto il giro del web.

Pare dunque che sia Dumitras che la De Ioannon si siano lasciati la loro relazione alle spalle e che a oggi abbiano dato il via a un nuovo capitolo della loro vita. Ai due dunque facciamo un grande in bocca al lupo.