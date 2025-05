Raz Degan è stato tra gli ospiti di Belve questa sera e ha raccontato un aneddoto relativo alla sua sfera intima. Ecco la rivelazione a luci rosse.

La rivelazione di Raz Degan

Belve è tornato in onda proprio oggi, martedì 20 maggio 2025, e tra gli ospiti abbiamo visto Michele Morrone, Floriana, Benedetta Rossi e Raz Degan. Proprio quest’ultimo ha fatto delle rivelazioni molto divertenti e anche un po’ particolari.

Di quest’ultimo gruppo fanno parte dei racconti a ‘luci rosse’ relativi alla sua sfera intima e sessuale. Francesca Fagnani, infatti, ha tirato fuori un discorso che l’ospite ha fatto con Rocco Siffredi a L’Isola dei Famosi. L’attore di film per adulti aveva capito che il collega non faceva l’amore con qualcuno da più di 20 anni ma non è esattamente così.

Raz Degan ha spiegato di fare uso di una pratica che consiste nel trattenere l’energia, senza rilasciarla, per motivi spirituali. Questa la descrizione nel dettaglio:

“Ho praticato ‘brahmachari’, cioè mantenere l’energia sessuale dentro per motivi spirituali… Coltivi la tua energia sessuale. Fai sesso ma non eiaculi. Porto l’energia dentro ma non la butto fuori.

Lo pratico ancora oggi, da oltre 20 anni. Ogni tanto qualcosa esce, però… Puoi andare tanto, la batteria non finisce. Sono contento di aver diffuso al popolo un segreto della vita”.

Ne avevate mai sentito parlare?