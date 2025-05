Chi ha giocato e quanto hanno vinto stasera, martedì 20 maggio, ad Affari Tuoi? Scoprilo insieme a Novella 2000!

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Stefano De Martino ci conduce in una nuova puntata del game show più amato della tv. Dopo la partita perfetta dell’agricoltore Angelo del Molise, torna un nuovo appuntamento con il programma leader dell’access prime time. Se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi presto avrete la vostra risposta.

Nel corso della serata di martedì 20 maggio 2025 gioca, dopo 27 puntate, Ilaria della Lombardia. Ilaria viene da Taino, in provincia di Varese, ed è una studentessa di giurisprudenza a quattro esami dalla laurea. Al suo fianco c’è la sorella Federica, insegnante di scuola primaria. Il pacco dato in sorte a Ilaria è quello con il numero 9.

La partita di Ilaria inizia nel migliore dei modi con l’uscita dei pacchi contenenti i premi da 200€, 100€ e Gennarino. Il primo passo falso costa 75.000 euro. Il primo giro termina però con l’uscita di 1€ e della sbrisolona, la specialità regionale della serata.

Alla prima chiamata del Dottore Ilaria arriva con un netto vantaggio dei pacchi rossi. La prima offerta è del valore di 36.000 euro ma la studentessa decide di rifiutare e proseguire con il gioco.

Parte il secondo giro di Ilaria, composto da tre tiri. Si riparte con 20.000 euro, a cui seguono i pacchi da 500 e da 5.000 euro. Se siete curiosi di scoprire quanto ha vinto stasera Ilaria ad Affari Tuoi a breve lo saprete. Intanto la pacchista arriva alla seconda chiamata del Dottore con i tre premi più alti ancora in gioco.

Questa volta però la proposta è di un cambio. Dopo una piccola titubanza Ilaria sceglie di proseguire con il suo pacco.

Quanto ha vinto stasera Ilaria ad Affari Tuoi?

Terzo giro per Ilaria, che fa tre chiamate perfette: fuori tre pacchi da 0, 20 e 5€. Il Dottore è in netto svantaggio e fa una nuova offerta alla concorrente, del valore di 50.000€. L’assegno viene però tritato e si sceglie di andare avanti con il gioco e un solo tiro.

Ilaria punta il pacco 12 del Lazio, che contiene 200.000 euro. Sospiro di sollievo per il Dottore, che contatta nuovamente Stefano per una nuova proposta “indecente”. Per abbandonare il gioco la studentessa chiede 150.000 euro, ma il Dottore ne offre “solo” 36.000 euro. Anche in questo caso però Ilaria sceglie di non accettare la proposta.

Due tiri ancora da fare quando ci sono ancora 7 pacchi in gioco (di cui ben 6 rossi!). Vengono eliminati dal tabellone anche i 15.000 e i 50€. Vittoria sicura per Ilaria, che arriva alle battute finali con cinque pacchi rossi e 300.000 euro ancora in palio.

Una nuova offerta del Dottore, che torna a una proposta di 50.000 euro. Anche questa volta però Ilaria decide di andare avanti. Bruciati 100.000 euro nell’unico tiro richiesto. Squilla di nuovo il telefono e dal Dottore arriva una nuova offerta economica di 45.000 euro. Le due sorelle decidono di rifiutare nuovamente e di proseguire con la partita.

Manca davvero poco per scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi. Ilaria è chiamata a eliminare un solo pacco e seleziona quello da 30.000 euro. Dalla cornetta il Dottore propone a Ilaria di andare via con 62.000 euro. Mentre la sorella Federica accetterebbe la proposta, la studentessa di giurisprudenza si mostra più titubante ma decide di accettare.

Nell’ipotesi in cui fosse andata avanti con il gioco, Ilaria avrebbe ricevuto dal Dottore un’offerta superiore ai 100.000 euro. Tuttavia la pacchista può dirsi soddifatta, visto che nel suo pacco c’erano i 10.000 euro!

Perciò, se vi state chiedendo quanto ha vinto stasera ad Affari Tuoi Ilaria ora avete la risposta: ben 62.000 euro!