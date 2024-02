NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2024

Re Carlo III

A seguito del recente intervento alla prostata e dopo i dovuti accertamenti, Re Carlo ha scoperto di avere il cancro. Arriva il comunicato ufficiale da palazzo.

Arrivano brutte notizie su Re Carlo

Brutte notizie dal Regno Unito. Oggi pomeriggio infatti, con un comunicato diramato sui canali ufficiali della Royal Family inglese, Buckingham Palace ha rivelato che Re Carlo ha il cancro. Come tutti ben sappiamo, solo pochi giorni fa il monarca inglese aveva subito un intervento alla prostata. Tuttavia a seguito di ulteriori accertamenti medici è stata scoperta la brutta malattia. I portavoce da palazzo nel mentre fanno sapere che il Re ha già iniziato una serie di cure specifiche e che al momento tutti gli impegni pubblici sono stati naturalmente annullati. Questo quanto si legge nella nota condivisa:

“Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di cure regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di posticipare le mansioni di pubblico interesse. Per tutto questo periodo, Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari di Stato e delle pratiche burocratiche ufficiali come sempre. Il Re è grato alla sua equipe medica per il rapido intervento, reso possibile grazie alla sua recente operazione ospedaliera. Rimane totalmente positivo in merito al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile”.

Ma non è finita qui. Sempre nel comunicato diramato da palazzo, viene specificato perché Re Carlo ha scelto di condividere col mondo intero la sua malattia e in merito si legge: “Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per evitare speculazioni, nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che in tutto il mondo sono colpiti da cancro”.

Non resta dunque che rimanere aggiornati sulle condizioni di salute di Sua Maestà, con la speranza che presto possano arrivare liete notizie.