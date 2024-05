Il primo ritratto ufficiale di Re Carlo III nasconde un dettaglio inquietante (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 16 Maggio 2024

Mostrato il primo ritratto ufficiale di Re Carlo III a Buckingham Palace. Nel dipinto c’è però un particolare che non è passato inosservato. Si tratta di una farfalla molto particolare, poiché a rischio di estinzione, che nasconde un significato per niente positivo.

Il dettaglio negativo del ritratto di Re Carlo III

Martedì 14 maggio a Buckingham Palace è stato svelato il primo ritratto ufficiale di Re Carlo III da quando è stato incoronato. Quindi si tratta del primo dipinto ufficiale in veste di re appunto. Il lavoro ha ricevuto molto commenti discordanti, tra cui critiche per le pennellate di colore rosso brillante.

A realizzarlo è stato l’artista britannico contemporaneo Jonathan Yeo che ha scelto di immortale il re con l’uniforme rossa. L’uniforme è il simbolo delle Guardie Gallesi e la particolarità è la presenza importante del colore rosso appunto.

Ma se guardate attentamente il ritratto possiamo notare anche un dettaglio che non è passato inosservato. Infatti è presente vicino alla spalla di Re Carlo III una farfalla. Cosa significa questo animale? E perché è presente in questo quadro che a primo impatto sembra non entrarci niente?

Si tratta di una farfalla monarca che vola appunto vicino alla spalla di Re Carlo III. La farfalla è a rischio estinzione, quindi ha un valore importante. Ma non solo, è anche simbolo del processo di metamorfosi subito negli ultimi anni dal re. Inoltre potrebbe suggerire anche i pericoli a cui va incontro la monarchia del futuro.

Insomma la presenza di questa farfalla non sembra essere molto positiva. Ricordiamo infatti che a Carlo III è stato diagnosticato un tumore ed è stato anche operato. Secondo le ultime notizie, pare che l’intervento sia andato bene e che il re si stia curando. Ma vittima di una malattia c’è anche la Principessa Kate, che ha dichiarato di essere stata anche lei operata per un cancro.