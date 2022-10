1 Preoccupazione per Re Carlo

Sono state settimane intense le ultime per Re Carlo. Il neo eletto sovrano infatti ha dovuto affrontare la perdita di sua madre la Regina Elisabetta, e allo stesso tempo ha iniziato a dedicarsi ai suoi primi impegni da monarca insieme a sua moglie la Regina Consorte Camilla. Tuttavia sembrerebbe che all’orizzonte ci sia un nuovo problema, che rischia di portare nuovamente la Famiglia Reale al centro del gossip e dell’attenzione mediatica. Stavolta però la causa non sono Harry e Meghan.

Nelle ultime ore infatti il The Sun ha svelato che Mike Tindall, marito di Zara Phillips, figlia della Principessa Anna e nipote di Carlo, parteciperà al reality tv I’m a Celebrity, Get Me Out of Here, l’equivalente britannico de L’Isola dei Famosi. Naturalmente fin dal primo momento i tabloid si sono chiesti quali segreti sulla Royal Family Tindall potrebbe rivelare davanti le telecamere. Non tutti sanno infatti che in passato Mike e Zara hanno trascorso diverso tempo proprio con Harry e Meghan, che potrebbero aver rivelato loro alcuni retroscena inediti e scottanti.

Ma non è finita qui. Pare infatti che Re Carlo possa convocare Mike Tindall prima della partenza per l’Australia (dove si svolgerà il reality) per parlare privatamente con lui. Non è escluso infatti che il sovrano possa mettere in guardia il marito di sua nipote, per fargli capire che qualora dovesse svelare dei segreti sulla Famiglia Reale, potrebbero esserci delle pesanti ripercussioni, anche in ambito legale.

Nel mentre Buckingham Palace si sta preparando ad affrontare l’arrivo della quinta stagione di The Crown, che affronterà gli anni più difficili di Carlo e Lady Diana, e l’uscita della biografia scandalo di Harry. In attesa di scoprire cosa accadrà, alcune ore fa da palazzo hanno annunciato quando si terrà la cerimonia di incoronazione del Re. Andiamo a rivedere il comunicato ufficiale.