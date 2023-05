NEWS

Andrea Sanna | 6 Maggio 2023

Re Carlo III

Il saluto di Re Carlo all’Italia

Tra poche ore inizierà ufficialmente la cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III. Serena Bortone, al timone di conduzione di Oggi è un altro giorno, insieme ai suoi ospiti tra collegamenti e servizi, ha raccontato straordinario evento. Ieri l’inviato Domenico Marocchi ha raggiunto Londra, dove oggi si terrà per l’appunto la celebrazione solenne.

Dopo aver già intercettato per una manciata di secondi il Principe William durante l’uscita pubblica, Re Carlo ha avuto modo modo di salutare i presenti e fermarsi proprio lì, nei pressi della postazione del corrispondente Rai. Marocchi non si è lasciato scappare l’occasione e tra fortuna bravura si è fatto largo tra la folla coinvolgendo Sua Maestà.

Tante le ore di attesa, ma Domenico Marocchi è riuscito a portare a casa il risultato sperato. Passo passo il giornalista ha raccontato in prima linea l’arrivo di Re Carlo e il saluto ai presenti. “Sta salutando i sudditi che sono accampati qui da tre giorni. Prima c’è stato un temporale unico”, ha spiegato il giornalista.

Quando però il sovrano inglese è passato proprio davanti a lui è lì che Marocchi non ha potuto fare a meno di incalzarlo: “Love you, love you. We are from Italy”. Con grande stupore di tutti, Re Carlo ha risposto, salutando con la mano. Con poche battute ha poi replicato: “I do, I do”, che in italiano significa “anche io”. A modo suo dunque ha confermato l’affetto e la simpatia che nutre per il nostro Paese, suscitando non solo la reazione dell’inviato ma anche dei presenti in studio e del pubblico da casa che guardava la puntata.

Il video in questione, condiviso dalle pagine social della trasmissione, ha fatto il giro del web diventando viralissimo.

Al microfono di @domenicomarock il saluto di Re Carlo III a #OggièUnAltroGiorno 🇬🇧 pic.twitter.com/WROmU76RGS — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) May 5, 2023

In studio, come dicevamo, Serena Bortone e i suoi ospiti sono parsi increduli per il saluto in diretta da parte di Re Carlo. Sebbene si sia trattato di pochissimi secondi, il breve video fa già parte dei momenti storici della TV italiana. Complimenti a Domenico Marocchi per l’ottimo tempismo!