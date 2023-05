NEWS

Andrea Sanna | 6 Maggio 2023

GF Vip 7

Tavassi risponde alla sterile polemica

Nei giorni scorsi Micol Incorvaia scherzosamente ha raccontato di essere stata svegliata dal corriere di Amazon alle 09:30, suscitando clamore e svariate reazioni. Oggi però è Edoardo Tavassi a finire al centro di una nuova polemica! L’ex protagonista del GF Vip 7 ha raggiunto Gardaland in compagnia della fidanzata Micol, di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Mentre consumava del buon cibo in compagnia dei suoi amici, ha voluto scherzare un po’ imitando Daniele. Divertito si è alzato dal suo posto ed è andato a rubare qua e là patatine fritte e altre pietanze dalle persone sedute lì accanto a loro. Il gesto compiuto da Tavassi ha scatenato però disappunto su Twitter. Tanti commenti contro di lui, sebbene si sia trattato di un video ironico, studiato con la complicità di tutti. Ecco il video che ha fatto il giro del web, ripreso da Oriana…

Tavassi imita Daniele



⚰️⚰️⚰️



E la gente intorno che collabora pure 🤣🤣#oriele #tavassi pic.twitter.com/8sqIVhPt59 — ✨Alessia Amanim ✨ (@alessiaamanim) May 5, 2023

Il tutto sebbene fosse dai toni leggeri e scherzosi si è trasformato invece in una sterile polemica sui social. Tra coloro che hanno trovato il siparietto fuori luogo, c’è chi ha difeso l’ex vippone e lui stesso ha deciso di mettere un punto alla faccenda, intervenendo. Edoardo Tavassi con un video pubblicato sui suoi canali ufficiali ha detto poco dopo che si è trattato semplicemente di una gag preparata. Tutti i presenti erano d’accordo (anche se non era necessario spiegarlo). Poi rivolgendosi a chi ha scatenato critiche inutili ha chiesto di essere defollowato:

“Allora ragazzi oggi ho fatto una storia Instagram dove imito Daniele. Prendo e vado a mangiare da altre persone. Mi ero messo d’accordo con tutte quelle persone. Non vado a mangiare le cose degli altri”, ha precisato Tavassi. “Però a quanto pare c’è gente che ha creduto che io andassi a mangiare dal piatto degli altri. Ecco, quelle persone mi devono defolloware adesso. Immediatamente. Ve lo chiedo: smettete di seguirmi. Perché non ve voglio sul profilo mio, non ce potete sta”.

Edoardo Tavassi con il sorriso ha replicato al caos che si è generato sui social dopo il video.