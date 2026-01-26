TAIC Funding LLC (The Andrea Iervolino Company) annuncia il regista e gli sceneggiatori del film biografico su Giorgio Armani

Il produttore cinematografico Andrea Iervolino ha ufficializzato l’inizio dei lavori per una produzione cinematografica interamente incentrata sulla straordinaria parabola di Giorgio Armani. L’annuncio ha immediatamente acceso l’entusiasmo degli addetti ai lavori. Il progetto intende scavare oltre la superficie del logo per mostrare i sacrifici e la determinazione del fondatore. E così che la TAIC Funding LLC (The Andrea Iervolino Company) annuncia ufficialmente che il premio Oscar Bobby Moresco, vincitore dell’Academy Award per Crash, sarà il regista del film biografico dedicato a Giorgio Armani. La sceneggiatura sarà scritta dallo stesso Bobby Moresco insieme a sua figlia Amanda Moresco.

L’omaggio all’indiscusso Re della moda

La notizia rappresenta un passaggio fondamentale nello sviluppo del progetto e conferma che il film sta avanzando in modo strutturato sia sul piano creativo sia su quello industriale. L’idea di portare sul grande schermo la vita dello stilista nasce da una profonda esigenza narrativa e dal desiderio di rendere omaggio a un simbolo dell’identità nazionale. Iervolino ha spiegato che lo sviluppo dell’opera prosegue ormai da diversi mesi con l’obiettivo di costruire un tributo capace di entrare nel cuore del pubblico mondiale.

Contestualmente, venerdì scorso, il board di TAIC Funding LLC (The Andrea Iervolino Company) ha deliberato che il film non verrà girato in Italia. Sarà interamente prodotto in Ungheria, a seguito di un’analisi approfondita delle condizioni produttive e finanziarie.

Dopo la decisione già annunciata di girare in Ungheria anche “Bugatti – The Genius”, il film su Giorgio Armani, pur essendo un progetto di matrice italiana per contenuto e identità culturale, verrà anch’esso realizzato fuori dall’Italia.

Gli investimenti

Nel giro di soli dieci giorni, sono stati spostati dall’Italia all’Ungheria investimenti cinematografici per circa 335 milioni di dollari. Di questi, 200 milioni di dollari fanno riferimento alla produzione di Bugatti – The Genius, già annunciata la scorsa settimana. Circa 135 milioni di dollari, invece riguardano il film biografico su Giorgio Armani, come deliberato dal board di TAIC Funding LLC in coordinamento con i fondi e le principali banche statunitensi che sostengono la produzione. Questa produzione si inserisce in un filone cinematografico che punta a celebrare le eccellenze italiane attraverso storie del genio creativo senza tempo.

«Sono un grande amante dell’Italia e dell’italianità» ha dichiarato Andrea Iervolino. «Continuerò a sviluppare film dedicati alle grandi icone italiane, perché questo è parte di ciò che sono. Tuttavia, in questo momento, per responsabilità verso investitori e partner internazionali, siamo costretti a produrre questi film all’estero». Il film su Giorgio Armani rimane quindi una celebrazione internazionale dell’eccellenza italiana, pur trovando la propria realizzazione produttiva in Ungheria.

Andrea Iervolino

Con la guida di Iervolino, la penna e la regia di Moresco, il biopic si candida a diventare uno degli eventi culturali più rilevanti della prossima stagione cinematografica internazionale.

