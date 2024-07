Come avevamo già annunciato un mese fa, Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, è stata scelta per aprire il concerto italiano dei Black Eyed Peas. E così ieri a Milano, prima del noto gruppo statunitense, la giovane artista italiana si è esibita sul palco prendendosi grandi applausi dai presenti.

La performance di Sarah Toscano che ha aperto il concerto milanese dei Black Eyed Peas

Ieri sera, martedì 16 luglio, si è tenuto a Milano il concerto dei Black Eyed Peas che è avvenuto a Fiera Milano nell’Aerea Concerti. Un grande evento che ha attirato milioni di fan della band statunitense. Si è trattata dell’unica data italiana, quindi c’era molta attesa.

Ma, come avevamo già rivelato un mese fa, ad aprire il loro concerto c’è stata una giovane cantante italiana che i fan di Amici concoscono molto bene. Stiamo parlando di Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, che proprio ieri sera si è esibita con alcuni brani riscuotendo grande apprezzamento. E vediamo qui sotto un breve video di una sua esibizione:

BEN TORNATA BRITNEY SPEARS ANNI 2000 pic.twitter.com/L5x8IeWA8v — sve ☽ milan n2 (@ifonlypeach) July 16, 2024

Proprio Sarah Toscano rivelò come aveva reagito alla scoperta di questa grande occasione. “Sono davvero molto emozionata, quando andavo in discoteca con le mie amiche mi caricavo con le loro canzoni!”, aveva dichiarato la cantante al sito Superguida TV. “Quando ho scoperto di inaugurare il loro concerto mi sono subito gasata. Non vedo l’ora, penso sia un’opportunità incredibile per me, ma allo stesso tempo sento anche un po’ d’ansia, quella giusta!”.

Il suo grande sogno, però, è duettare con Dua Lipa. E mentre aspetta di avere l’occasione giusta per realizzarlo, si gode questo momento magico dopo la vittoria di Amici. “Me la sto vivendo benissimo, perché ho l’opportunità di incontrare le persone che mi sostengono sin dall’inizio. Se vengono è perché hanno voglia di conoscermi e io, a mia volta, ho tanta voglia di conoscere loro. Sono tanto contenta di ricevere il loro affetto, perché significa che veramente qualcuno mi seguiva da casa“, ha detto.