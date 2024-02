NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Febbraio 2024

Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Saremo 2024, i Ricchi e Poveri si preparano alla partenza del loro nuovo tour. In queste ore però il duo ha rivelato di percepire solo 1000 euro di pensione.

La rivelazione dei Ricchi e Poveri

Senza dubbio i Ricchi e Poveri sono stati tra i Big più amati del Festival di Sanremo 2024. Il celebre duo, da anni nel cuore del pubblico, quest’anno si è rimesso in gioco e sul palco dell’Ariston ha presentato la canzone Ma non tutta la vita, che è già diventata una vera hit. Adesso, a seguito della fortunata partecipazione alla kermesse, Angela Brambati e Angelo Sotgiu si preparano alla partenza del loro nuovo tour, che li porterà non solo in giro per l’Italia, ma anche nel resto del mondo, passando dall’Australia al Canada. In queste ore intanto i due artisti hanno rilasciato un’intervista a Il Messaggero, durante la quale hanno parlato di questa tournée. Ma non solo. Il duo ha anche ammesso di non pensare ancora alla pensione, che come hanno rivelato equivale a poco più di 1000 euro al mese:

“Quello che ti toglie le forze è tutto quello che c’è prima di salire sul palco, i viaggi e le attese, cantare è una festa. Finché ci divertiamo, la gente ci segue, e la salute ci assiste, andiamo avanti. Non pensiamo alla pensione, anche perché rispetto a quanto abbiamo versato, prendiamo poco. Un migliaio di euro”.

Ma non è finita qui. I Ricchi e Poveri infatti hanno anche parlato di alcuni progetti futuri, ammettendo di voler preparare un musical. In merito Angela e Angelo dichiarano: “Stiamo cercando di capire a chi presentare il progetto. Poi prima o poi faremo un documentario”.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo al celebre duo, che di certo nei prossimi mesi sarà impegnato con numerosi progetti.