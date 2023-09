NEWS

Nicolò Figini | 13 Settembre 2023

Grande Fratello

La prima puntata del Grande Fratello ha visto l’introduzione di Rebecca Staffelli che, secondo alcuni rumor, non sarebbe piaciuta

Il rumor su Rebecca Staffelli

Da pochi giorni è iniziato il Grande Fratello con l’edizione tutta nuova e di cui si chiacchiera ormai da mesi. Finalmente abbiamo conosciuto alcuni dei concorrenti Nip che ci faranno compagnia, bene o male, per quattro mesi. Ancora non si è parlato di un allungamento, ma probabilmente andrà in onda fino a gennaio 2024. Staremo a vedere. In studio, inoltre, troviamo Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli tra le novità.

Nel frattempo sappiamo che i dati di ascolto della prima puntata sono andati molto bene e sono stati soddisfacenti. In queste ore, tuttavia, è spuntata un’indiscrezione che riguarda Rebecca Staffelli.

Prima di continuare dobbiamo chiarire che si tratta solo e unicamente di voci di corridoio. Non c’è nulla di certo e le informazioni che stiamo per fornire non arrivano da fonti ufficiali.

Detto questo sembrerebbe che Rebecca Staffelli, che ha preso il posto di Giulia Salemi alla postazione social del Grande Fratello, non sia piaciuta. L’indiscrezione non riporta chiaramente i motivi:

“Arriva la conferma su Rebecca Staffelli, non è piaciuta. Dovranno rivedere la situazione dato che Alfonso è molto amico del padre. Per quanto riguarda i nuovi abbinamenti, stanno procedendo a comprendere le preferenze del pubblico anche per eventuali ship”.

Questo è tutto quello che sappiamo per il momento e che riporta il profilo Twitter Agent Beast. Rimaniamo in attesa di conferme dai diretti interessati. Noi di Novella 2000 siamo sempre a disposizione per ascoltare eventuali smentite da parte dei soggetti coinvolti nella faccenda.

Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.