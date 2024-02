Sanremo

Vincenzo Chianese | 14 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Dopo l’addio di Amadeus al Festival, è partito il toto nome del conduttore di Sanremo 2025. In queste ore intanto è giunta voce che l’azienda avrebbe messo gli occhi su tre specifici volti Rai.

Chi potrebbe condurre Sanremo 2025

Nonostante l’ultima edizione del Festival sia appena terminata, in queste ore si sta già molto parlando di Sanremo 2025. Come sappiamo bene infatti, dopo 5 anni e dopo aver riportato la kermesse alla sua vecchia gloria, Amadeus ha deciso di prendersi una pausa e che ha così detto momentaneamente addio alla manifestazione. Sui social intanto ci si chiede già chi arriverà al posto del presentatore e chi prenderà in mano le redini del Festival della canzone italiana.

Naturalmente in rete è già partito il toto nome sul prossimo conduttore e direttore artistico, e non sono mancate diverse teorie. Solo in queste ore si è parlato del possibile arrivo di Laura Pausini e di Paola Cortellesi. Tuttavia la cantante romagnola ha smentito le voci di corridoio, affermando di avere già altri impegni. Si è poi mormorato di un possibile ritorno di Carlo Conti e di Paolo Bonolis, che a loro volta però sembrerebbero non essere interessati al Festival.

Adesso il settimanale Chi lancia una nuova indiscrezione. Stando a quanto si mormora infatti, pare che l’azienda abbia messo gli occhi su ben tre volti Rai come possibili conduttori di Sanremo 2025. Di chi parliamo? Nientemeno che di Alessandro Cattelan, Antonella Clerici e Alessia Marcuzzi. Come è noto, proprio il presentatore di Stasera C’è Cattelan solo due anni fa ha condotto l’Eurovision insieme a Laura Pausini e Mika e di certo sarebbe una scelta più che azzeccata.

La Clerici è invece una vecchia amica del Festival. Per chi non lo ricordasse infatti Antonella ha presentato la kermesse nel 2005 e nel 2010. Non stupirebbe anche l’arrivo della Marcuzzi, che di certo è uno dei volti di punta della tv italiana. Che siano dunque i tre a spuntarla? Non resta che attendere per scoprirlo.