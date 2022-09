1 Infortunio per la Regina consorte Camilla

L’umore della Regina consorte e moglie del Re Carlo III, Camilla Parker Bowles, è decisamente messo alla prova in quest’ultimo periodo. Non solo si trova a fare i conti con il lutto per la morte dell’amata Regina Elisabetta II. Ma a rincarare la dose ci sarebbe anche un problema di salute. Pare infatti, secondo quanto rivelato dal Daily Telegraph, che Camilla sia alle prese con un brutto infortunio.

L’accaduto, come fa sapere il tabloid e riferisce Gossip e TV, risalirebbe addirittura a giorni prima rispetto alla scomparsa della sovrana. Stando a quanto si legge la Regina consorte Camilla pare stia fronteggiando una delicata frattura al piede. La sventura però non le ha permesso di riposare adeguatamente come consigliato dai medici, dato che poco dopo la Royal Family ha subito il lutto per il decesso di Sua Maestà. Camilla ha dovuto, come da prassi, rispettare e seguire le prassi dettate dal protocollo e mostrarsi sempre accanto a Re Carlo III e ai suoi cari. La Regina Consorte ha voluto adempiere ai suoi compiti senza fare troppe storie.

Come abbiamo visto, infatti, la Regina consorte Camilla non è mancata ad alcun evento e l’abbiamo vista stare ore e ore in piedi, sebbene abbia avvertito del dolore. Non si è sottratta agli impegni reali e, soprattutto, non si è mostrata sofferente agli occhi dei sudditi e delle telecamere pronte a captare qualsiasi movimento. Piuttosto impassibile e rispettosa del momento vissuto.

Il portavoce di Re Carlo al momento non ha rilasciato dichiarazioni, nonostante la notizia lanciata dal tabloid. La Regina consorte Camilla sta dando priorità al momento storico vissuto con la scomparsa di Elisabetta II, in attesa dei funerali in programma lunedì 19 settembre.

