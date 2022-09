Il selfie di Fedez e Chiara con Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica è stato ospite presso l’Autodromo di Monza in occasione del Gran Premio. Secondo quanto riporta anche Rai News, il Capo dello Stato si è intrattenuto in una conversazione con John Elkann. Accompagnato dal presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, ha visitato la struttura. Il selfie che è diventato sicuramente viale, però, è quello che è stato fatto con Fedez e Chiara Ferragni.

Nell’immagine qui sotto, infatti, possiamo vedere i Ferragnez mentre sorridenti si sono fatti una foto con il Presidente, commentando con “un vero onore“. Anche la coppia, infatti, è stata ospite di questo importante evento. Il profilo Instagram della Ferrari ha postato: “Special support at home“, citando proprio l’influencer e il cantante.

Chiara Ferragni e Fedez con il Presidente Sergio Mattarella

In questi giorni, inoltre, Fedez è stato ospite anche al Power Hits Estate, dove è stato protagonista di una brutta esperienza per quanto riguarda i premi da lui vinti. Nel mentre il rapper ha anche trovato il tempo per farsi un nuovo tatuaggio, molto grande sulla schiena: “Finalmente è il giorno del nuovo tatuaggio sulla schiena, evviva. Con il grande Luca Natalini. Farà veramente male, evvai“. Il cantante, quindi, sui social si è mostrato nudo, coperto dall’emoji di una pesca sul sedere, per mostrare l’inizio del lavoro.

In un successivo video dice: “Test per vedere quanto farà male il tatuaggio… Ciak uno“. Per un attimo notiamo, mentre si riprende, che il volto si contorce in una smorfia di dolore. Sembra che stia per urlare, ma poco dopo si rilassa subito esclamando: “Ok, pensavo peggio“. A un certo punto si abituata a tal punto da riuscire a mangiare sdraiato sul lettino un piatto di pasta e della verdura. Seguiteci per tante altre news sui Ferragnez e non solo.

