Regina Elisabetta, cosa accadrà con le banconote, i francobolli e i passaporti

1 Cosa accadrà dopo la morte della Regina Elisabetta

Sono trascorse poco meno di 24 ore da quando il mondo intero ha appreso la notizia della morte della Regina Elisabetta. La sovrana più longeva della storia si è spenta all’età di 96 anni nel Castello di Balmoral, circondata dall’affetto della Royal Family inglese. Contemporaneamente Carlo è stato eletto Re ed ha assunto il nome di Re Carlo III. Sua moglie Camilla Parker Bowles invece per volere di Sua Maestà sarà Regina consorte. La coppia in queste ore ha così fatto ritorno a Londra, dove attenderli c’è stato un bagno di folla. Da ore infatti migliaia di persone hanno preso d’assalto Buckingham Palace, per omaggiare Elisabetta e il neo eletto Re.

I sudditi e il mondo intanto si stanno già chiedendo cosa accadrà dopo la morte della Regina in Regno Unito. Molti infatti sono i cambiamenti previsti per le prossime settimane, primo tra tutti l’inno “God save the Queen”, che dopo ben 70 anni torna a essere “God save the King”. Ma non solo. Nei prossimi mesi infatti ci sarà un vero e proprio Royal rebranding, in particolare per quanto riguarda le banconote, i francobolli e i passaporti.

Come è noto da quando la Regina Elisabetta è salita al trono la sua effige e il suo stemma sono stati piazzati ovunque, diventando iconici. Le banconote e le monete attualmente in circolo infatti hanno accompagnato diverse generazioni, adesso però le cose cambieranno. Pur essendo ancora utilizzabili quelle in uso al momento, tra qualche mese la Royal Mint inizierà a produrre le banconote con la faccia di Re Carlo III. Stesso discorso per i francobolli, che al momento sono in ancora in vendita con l’effige di Elisabetta. Non mancherà anche l’aggiornamento per i passaporti. Quelli emessi fino a questo momento infatti (che saranno naturalmente ancora validi) riportano la dicitura “Her Majesty”. I nuovi passaporti tuttavia saranno emessi con dicitura “His Majesty” proprio in onore di Re Carlo III.

Nel mentre con la morte di Elisabetta ci sono stati degli importanti cambiamenti anche nella Famiglia Reale. Alcuni membri hanno infatti già ottenuto un nuovo titolo. Rivediamo cosa sta accadendo.