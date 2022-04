La Regina Elisabetta compie 96 anni: ecco cosa mangia Sua Maestà per tenersi in forma e quali sono i suoi piatti preferiti.

Ecco cosa mangia la Regina Elisabetta

Giornata speciale per la Regina Elisabetta. Sua Maestà infatti oggi festeggia il suo 96esimo compleanno, e per l’occasione non mancherà una piccola festa per celebrare questo avvenimento insieme a tutti i suoi familiari. Di recente come ben sappiamo la sovrana ha anche festeggiato il giubileo di platino per i suoi 70 anni di regno. In queste ore intanto sono emerse alcune curiosità proprio sulla Regina. In molti infatti si chiedono cosa mangia Elisabetta per tenersi in forma all’età di 96 anni e adesso è arrivata finalmente la risposta.

A parlare infatti è stato Darren McGrady, ex chef della famiglia reale, che tra le pagine Marie Claire ha rivelato alcuni segreti sulle pietanze preferite da The Queen. Stando a quello che si legge, sembrerebbe che Sua Maestà odi i cibi che contengono la cipolla o l’aglio. Ma quali sono i suoi piatti preferiti?

Secondo McGrady la Regina Elisabetta sembrerebbe prediligere cereali, toast con marmellata, pesce fresco e verdure. La sua passione più grande però è come per noi tutti il cioccolato! Ebbene sì, anche la sovrana sembrerebbe essere molto golosa e uno dei suoi dessert preferiti sarebbe la mousse au chocolat et café, che non mancherebbe mai nei menù dei pranzi ufficiali. L’ex chef ha fatto anche sapere che le pietanze da servire a palazzo vengono scelte e stabilite con ben tre giorni di anticipo, ed è proprio Elisabetta a decidere cosa verrà messo in tavola.

Pare dunque che come gran parte di noi anche la Regina abbia le sue preferenze in ambito culinario. Non resta che fare tanti auguri di buon compleanno a Sua Maestà, che ancora oggi è una vera istituzione per il mondo intero.

