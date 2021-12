Il nuovo lutto della Regina Elisabetta

Il 2021 non è stato un anno felice per la Regina Elisabetta. In Aprile la sovrana ha perso, dopo 70 anni di matrimonio, il marito, ovvero il Principe Filippo. Aveva 99 anni e il loro è stata una vita ricca d’amore e di grandi gioie. Nel corso di un’intervista aveva detto delle bellissime parole verso il defunto compagno di vita: “È stato, molto semplicemente, la mia forza e mi è rimasto accanto per tutti questi anni, e io, tutta la sua famiglia, e molti Paesi, abbiamo verso di lui un debito più grande di quanto avrebbe mai rivendicato“.

Di lì a poco, però, un’altra brutta notizia. Stiamo parlando della scomparsa di Sir Michael Oswald, caro amico e suo fidato consigliere. L’uomo è stato a servizio della Famiglia Reale per ben 50 anni. Oltre che di Sua Maestà ha anche curato gli interessi della Regina Madre. In questo caso a ricordare l’uomo ci ha pensato la moglie, Lady Angela: “Ha sempre sostenuto di avere un lavoro meraviglioso, più bello di quel che altri avrebbero mai potuto avere. Lo avrebbe fatto anche se fosse stato un uomo ricco, senza alcun bisogno lavorare“.

Oggi, però, come riporta anche il sito Bigodino.it, la Regina Elisabetta deve dire addio anche alla sua dama di compagnia, Ann Fortune FitzRoy. La donna si è spenta alla veneranda età di 101 anni per cause naturali. La donna ha lavorato insieme a Sua Maestà dal 1967 ed era anche la sua Misterss of the Robes. Aveva, quindi, accesso al guardaroba e alla collezione di gioielli. La Regina l’ha nominata Duchessa di Grafton ed era vedova da diversi anni. Con il marito aveva avuto 5 figli e aveva passato la sua vita al servizio della Famiglia Reale.

Non ci resta che scoprire quale sarà la prossima dama di compagnia anche se, per la Regina, non sarà sicuramente facile sostituirla. Continuate a seguirci per tante altre news.

