1 L’ultima foto della Regina Elisabetta

In queste ore si sono si sono tenuti i funerali della Regina Elisabetta, e milioni di persone sono accorse per dare l’ultimo saluto a una delle sovrane più amate della storia. Come sappiamo la cerimonia si è svolta all’interno dell’Abbazia di Westminster. Attualmente il feretro di Sua Maestà è in viaggio verso il Castello di Windsor, dove verrà sepolta insieme ai suoi genitori e a suo marito il Principe Filippo. Gli occhi del mondo intero nel mentre sono puntati sulla famiglia reale e su Re Carlo III che in questi giorni ha iniziato ad adempiere ai suoi primi incarichi da monarca. Poche ore fa nel mentre, a ridosso dei funerali della Regina, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Buckingham Palace ha infatti pubblicato l’ultima foto ufficiale di Elisabetta. Lo scatto è stato realizzato dal fotografo Ranald Mackechnie ed è stato diffuso sui social della famiglia reale. L’immagine è stata scattata in occasione del Giubileo di Platino di Sua Maestà, che si è svolto qualche mese fa.

Nella sua ultima foto ufficiale, la Regina Elisabetta indossa un abito blu tortora scuro con i capelli ben arricciati. Al collo porta la sua collana di perle a tre fili preferita, corredata agli orecchini dello stesso materiale. Non mancano le famose spille di acquamarina e diamanti che come in molti saranno le furono regalate nel 1944 per il suo 18esimo compleanno dal padre Re Giorgio VI.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.



The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee – the first British Monarch to reach this milestone.



Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw — The Royal Family (@RoyalFamily) September 18, 2022

La foto ha naturalmente fatto il giro del web e in molti hanno commentato il post con affetto, ricordando per l’ultima volta Sua Maestà. Nel mentre in questi giorni a salutare con affetto Elisabetta sono stati anche i suoi nipoti William e Harry. Andiamo a rivedere le loro dichiarazioni.