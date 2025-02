Questa sera, nel corso della puntata del Grande Fratello, Federico Chimirri ha ricevuto la toccante sorpresa da parte del figlio Romeo. Ecco la sua reazione.

La sorpresa a Federico Chimirri

Durante la puntata in onda questa sera del Grande Fratello il pubblico ha potuto conoscere meglio la storia sentimentale di Federico Chimirri. Quando aveva 19 anni ha conosciuto Eleonora e per diverso tempo sono stati insieme e hanno anche coronato il loro amore mettendo alla luce un figlio.

Oggi Romeo, l’amore delle loro vite, ha 9 anni e Federico lo ama come nessun’altra cosa al mondo. Nonostante il concorrente e l’ex compagna non stiano più insieme, i rapporti tra loro sono ottimi. In una clip il gieffino ha raccontato:

“Mio figlio ha 9 anni. Sono sempre stato molto incosciente poi è nato lui. Avevo 25 anni e mi ha stravolto la vita. Dal momento in cui è nato mi ha cambiato tutto.

Ho iniziato a dare più peso alle cose e ho trovato la mia stabilità mentale per farlo crescere. Ho fatto un percorso di nove mesi e quando l’ho preso in braccio ho realizzato. Me lo ricordo come se fosse ieri, sono stato il a tagliare il cordone ombelicale”.

Federico ha un unico grande amore, suo figlio Romeo ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/hnZpla48hF — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 20, 2025

Indovinate un po’ chi è arrivato di lì a poco nella casa del Grande Fratello? Proprio l’ex fidanzata insieme al figlio. Federico Chimirri è corso incontro al bambino e lo ha sollevato in aria mentre lo ha abbracciato. Romeo si è commosso e ha raccontato al padre della scuola e dei suoi progressi nel basket. “Sei tutta la mia vita“, ha esclamato prima di salutarli.