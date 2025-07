È uno dei nomi emergenti della scena musicale. Il DJ Riccardo Manfrin è pronto al grande salto e assicura: «La connessione con il pubblico è tutto»

Il DJ Riccardo Manfrin fa ballare tutti

Riccardo Manfrin è uno dei nomi emergenti più interessanti della scena club del Nord e Centro Italia.

Con anni di esperienza alle spalle e un calendario estivo fittissimo, Riccardo è pronto a portare la sua musica con un mix di sonorità house e commerciali nei club più ambiti. Il prossimo 26 luglio è una data da segnare in rosso: Riccardo sarà protagonista di un dj set in riva al mare alla Capannina di Jesolo, una delle location più iconiche della riviera veneta. Un traguardo importante nella sua carriera, che conferma il suo talento e la sua crescente popolarità.

Una data fresca piena di emozioni è già stata archiviata con grande successo: il 5 luglio Riccardo ha fatto il suo debutto al Chiringuito di Mantova, coinvolgendo il pubblico con un set carico di energia.

All’orizzonte c’è un’altra tappa simbolica: il 20 luglio sarà sul palco del Dreamin di Sirmione, uno degli eventi più attesi dell’estate, che ogni anno richiama oltre 2000 persone a serata pronte a ballare sotto le stelle del Lago. Con un’agenda piena ogni weekend, Riccardo continua a collezionare date portando una miscela esplosiva di ritmo, tecnica e passione.

Il suo viaggio nella musica inizia a soli 13 anni, quando spinto da una passione viscerale mette le mani per la prima volta su una console. Da lì, un percorso inarrestabile: feste private, discobar, club, fino alle grandi serate che oggi lo vedono protagonista.

Lontano dalla console, Riccardo è un ragazzo solare, attento alla cura del proprio corpo e allo stile personale, perché per lui anche l’estetica è un’estensione del suo linguaggio artistico. Sempre disponibile con chi lo segue, non si nega mai a una foto o a due parole a fine serata: «La connessione con chi balla sotto il palco è tutto. Non potrei farlo senza di loro».

Chi vuole seguire più da vicino il suo percorso, può trovarlo attivissimo sui social, soprattutto su Instagram, il suo canale preferito, dove condivide momenti live, backstage e vita quotidiana: @riccardomanfrindj Con il sorriso sulle labbra e la musica nel cuore, Riccardo Manfrin continua a far ballare le notti italiane. E la sensazione è che il meglio debba ancora venire.

A cura di Giulio Strocchi.