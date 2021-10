1 Parla la fidanzata di Gianmaria Antinolfi

Come sappiamo qualche giorno fa a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6 per avere un duro confronto con Soleil Sorge è stata Greta Mastroianni, fidanzata di Gianmaria Antinolfi. In seguito l’influencer ha più volte parlato di quanto accaduto, affermando come secondo lei Greta stia prendendo in giro il gieffino, non essendo realmente interessata a lui. Durante la scorsa puntata così la Mastorianni, dopo aver assistito a un piccolo riavvicinamento tra Soleil e Gianmaria, ha attaccato nuovamente la Sorge e con un lungo post sui social ha affermato:

“Sto guardando le immagini di Soleil e Gianmaria al Grande Fratello, ma soprattutto leggo articoli surreali dei suoi agenti, spacciati da commenti giornalistici per riparare un danno, da loro commesso, provando a rialzare l’immagine di Gianmaria. Del resto, la povera Soleil asfaltata come un gatto in tangenziale ha dovuto lasciare la scena e mettersi da parte a mangiare bastoncini al cioccolato. Priva di ogni contenuto, di sostanza, di ironia e anche della famosa cattiveria che la contraddistingue. Cattiveria che anche stasera non è mancata. Gianmaria è un signore, ha un’educazione e dei grandi valori che la sua famiglia gli ha trasmesso. Possono fargli del male, ma lui sarà sempre pronto a perdonare. Altro che amore”.

E ancora Greta, fidanzata di Gianmaria Antinolfi, ha aggiunto:

“Soleil! Gianmaria non esce, Gianmaria come ho visto stasera, ha guardato nel profondo dei miei occhi, ha ascoltato la mia voce e ha capito… almeno ci prova. Ho cercato di riportarlo alla realtà e continuerò a farlo. See u soon”.

Che dunque in futuro Greta Mastroianni torni nella casa del Grande Fratello Vip 6 per affrontare nuovamente Soleil Sorge? Nel mentre qualche ora fa a svelare di essere interessato all’ex fiamma di Gianmaria Antinolfi è stato nientemeno che Tommaso Eletti. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito.