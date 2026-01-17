Nella puntata di Ciao Maschio Ricky Tognazzi si è raccontato e sulla vita privata ha detto…

A Ciao Maschio le parole di Ricky Tognazzi

Ricky Tognazzi è stato l’ospite della puntata di Ciao Maschio del 17 gennaio 2026, un’intervista in cui ha raccontato senza filtri il suo modo di essere uomo, il suo matrimonio con Simona Izzo e la sua visione dell’amore e della paternità.

Tognazzi si è mostrato autentico, raccontando i momenti di vita più personali e parlando con sincerità dei suoi sentimenti, delle sue fragilità e della sua visione della famiglia.

LEGGI ANCHE: Nicola Savino si confessa a Ciao Maschio: “Ho avuto un padre assente e pochissime donne”

Le parole di Tognazzi

Nel corso dell’intervista, Ricky Tognazzi ha parlato del suo concetto di mascolinità, che si discosta dai modelli autoritari tradizionali.

“Mi piace essere un maschio femmina, mi piace essere un maschio accogliente, un maschio che ascolta”, ha affermato, sottolineando che ha scelto di rinunciare alla figura di un uomo autoritario.

“Autorevole va bene, ma autoritario no”, ha aggiunto, definendosi un uomo contemporaneo, in grado di abbracciare anche la sua parte femminile.

Il rapporto con Simona Izzo: “Litighiamo tutti i giorni”

La conversazione si è poi spostata sulla sua lunga relazione con Simona Izzo, con cui è sposato da diversi anni. Ricky Tognazzi ha rivelato che il matrimonio è arrivato dopo un lungo periodo di riflessione: “Io ho concesso questa cosa del matrimonio, ci ho messo undici anni”, ha spiegato, facendo riferimento alla sua scelta ideologica, influenzata dalle sue radici anni Sessanta.

Ha anche parlato del suo rapporto con Simona, che per lui è come un “lavoro quotidiano” di presenza, fiducia e crescita continua. “Rinnovare quest’amore tutti i giorni, perché appunto l’amore non è scontato”, ha aggiunto.

In un momento dell’intervista, Tognazzi ha parlato senza filtri della sua relazione con Simona Izzo, rivelando che la loro storia si basa anche sui litigi quotidiani. “Tutti i giorni litighiamo. Noi diciamo che il nostro rapporto si regge sulla lite, intanto, sullo scontro… quello intellettuale sì, tutti i giorni”, ha spiegato, mostrando come il confronto sia parte integrante del loro legame.

Ma nonostante le discussioni, Tognazzi ha sottolineato che alla base del loro amore c’è sempre un forte senso di fiducia reciproca.

Il ruolo di padre di Ricky Tognazzi

Infine, Ricky Tognazzi ha riflettuto anche sul suo ruolo di padre, confessando un pensiero ricorrente che lo accompagna:

“Mi chiedo: sono riuscito ad essere all’altezza? Sono un bravo papà?”, ha detto, ammettendo di provare un senso di colpa per non essersi mai sentito completamente soddisfatto del suo operato come padre.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.