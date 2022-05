Sai riconoscere i programmi TV dalle immagini? Mettiti alla prova con il quiz!

Sei in grado di riconoscere i programmi TV vedendo solo un’immagine o fotogramma? Per scoprirlo mettiti alla prova con il nostro quiz!

Quanto sei esperto di programmi TV andati in onda in Italia? Saresti in grado di riconoscerli attraverso una sola immagine?

Per scoprirlo devi fare il quiz che abbiamo preparato. Si tratta di un test dedicato ai programmi TV storici che andavano in onda (alcuni ci sono ancora) negli anni passati principalmente su Rai e Mediaset. Alcuni di questi sono davvero vecchi e quindi solo i grandi esperti saranno in grado di riconoscerli. Tu sei tra questi?

Non ti resta che rispondere alle domande per scoprirlo. Mi raccomando, stai molto attento ai trabocchetti e non dimenticarti di condividere con noi il tuo risultato!





Che programma è? Sarabanda Il musichiere Samarcanda Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? Solletico Bim Bum Bam La Melevisione Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? Non è la Rai Striscia la notizia Le Veline Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? Bim Bum Bam La melevisione Solletico Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? La Zingara La veggente La luna nera Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? Drive In Seven Show Cin Cin Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? Beato tra le donne La piscina Il gioco delle coppie Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? L'albero azzurro La Melevisione Il raccontastorie Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? Giochi senza frontiere Ciao Darwin Buona Domenica Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? Il pranzo è servito La prova del cuoco Ai fornelli Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? Ok il prezzo è giusto Gira la ruota Indovina il prezzo Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? Passaparola 50 e 50 Caduta libera Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? La ruota della fortuna Gira la ruota Risolvi il cruciverba Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? Karaoke Festivalbar Il festival di Castrocaro Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? Takeshi's Castle Warm up Ciao Darwin Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? Tira e molla Lascia o raddoppia Vero o Falso Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? Caduta libera Chi vuol essere milionario The wall Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? Top of The Pops Hit list Italia Popstar Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? Buona Domenica Il cangurotto Domenica In Corretta! Sbagliata! Continua >>



Che programma è? Zelig Colorado Mai dire gol Corretta! Sbagliata! Continua >>

