Tra Estefania e Roger si è creata un’intesa speciale e si sono baciati più volte ormai in maniera appassionata. Molti naufraghi de L’Isola dei Famosi, però, non si sono mostrati convinti del loro rapporto anche se in diretta poi hanno ritrattato dicendo che fin dall’inizio credono in loro. Jeremias ha espresso la sua opinione, ovvero che vedere il modello molto più preso rispetto all’altra naufraga.

Ilary Blasi, quindi, ha chiamato Roger in privato nella zona nomination. La conduttrice gli ha chiesto se è innamorato e lui ha replicato che le piace davvero. Nonostante questo la parola “amore” è troppo forte. La presentatrice, perciò, ha affermato: “Qui vengono fuori gli altarini, una persona è rimasta male e delusa, non si aspettava questo comportamento“. In studio abbiamo visto Beatriz, l’ex di Roger:

Ciao, Roger. Ti stai divertendo in questi giorni? Come pensi che stia io? Sei sicuro di quello che fai lì? Cosa mi hai detto? Hai dimenticato tutto quello che mi hai detto? So che quando esci di lì vieni da me, dirai che ti dispiace e tutto questo… Ti dimentichi tutto. Dimentica anche il mio indirizzo. Divertiti. Anche io ora mi diverto a Milano.

Roger, quindi, ha affermato: “Fino a oggi sono sicuro. Ci siamo già parlati prima che entrassi. Non so cosa dire. Succede, mi dispiace molto“. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha chiesto di dire che cosa ha detto a Beatriz prima di partire: “Ho sempre detto che mi piace. Nella vita le cose cambiano. Stando qua da soli mi sono preso di Estefania“. Ilary ha insistito: “Pensi di essere stato chiaro con Bea?“. Il naufrago ha risposto: “Io e lei abbiamo avuto una storia lunga ma ci siamo lasciati da 8 o 9 mesi. Siamo sempre stati amici“.

