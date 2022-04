Tutto ciò che sappiamo sulla shoe designer Amina Muaddi. Età, origine, genitori vita privata, shop e Instagram.

Amina Muaddi età e biografia

Chi è e quanti anni ha Amina Muaddi, la shoe designer celebre in tutto il mondo? Qual è la sua data di nascita? La stilista nasce in Romania il 2 giugno 1987. Di conseguenza la sua età corrisponde a 35 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 72 centimetri, mentre il peso è di 55 kg.

Per quanto riguarda, invece, i genitori, il padre è di origine giordana e la madre proviene dalla Romania. Poco dopo la sua venuta al mondo la famiglia si trasferisce ad Amman. Quando ha 6 anni la mamma e il papà si separano e ritorna nel Paese natale con la madre Felicia Cara Burcea.

In più di un’intervista ha raccontato di aver sempre sognato di lavorare nell’industria della moda. Già fin da quando aveva 9 anni. Ma cosa e dove ha studiato? Ha completato gli studi a Milano presso l’European Institute of Design. Da questo momento in poi ha inizio la sua carriera.

Termina la sua biografia. Ma prima diamo una sbirciatina alla vita privata di Amina Muaddi…

Vita privata

Purtroppo non conosciamo molti dettagli per quanto riguarda la vita privata di Amina Muaddi. Soprattutto sotto il punto di vista sentimentale. Non ci sono informazioni in merito a un possibile fidanzato. Sul web si vocifera che sia fidanzata, ma non si conosce il nome del compagno.

Ad aprile 2022 si sono diffusi dei rumor, mai confermati, secondo i quali il rapper ASAP Rocky avrebbe tradito Rihanna proprio con lei. Ad oggi nessuno dei diretti interessati ha commentato questa indiscrezione.

Possiamo, inoltre, affermare che non ha figli e non è mai stata sposata.

Dove seguire Amina Muaddi: Instagram e social

Volete seguire Amina Muaddi sui social per non perdervi nessuna news o nuova collezione di scarpe o borse che farà uscire? Allora dovete metterle il follow su Instagram.

Qui la troviamo in diversi scatti professionali ma anche in alcuni selfie. Non mostra quasi nessun dettaglio in merito alla vita privata, come affermato poc’anzi. Sembra molto riservata sotto quel punto di vista.

Amina è presente, però, anche su Twitter. Nonostante gli oltre 26mila seguaci, però, non sembra essere molto costante nell’aggiornamento del social in questione.

Possiede anche uno shop online sul suo sito ufficiale da tenere in considerazione in periodo di saldi. Se vi stavate chiedendo, infatti, dove poter comprare le scarpe di Amina Muaddi e quanto costano, sul portale troverete le risposte sui prezzi. Se foste, per esempio, a Milano per scoprire chi vende le sue scarpe vi basterà scorrere la lista di negozi.

Tra i tanti, inoltre, possiamo citare Luisa Via Roma, Antonioli, Harrods, Galleries Lafayette Champs Elysées. Vendo in tutto il mondo. Dall’Europa all’Asia, passando per l’Australia e gli Stati Uniti. Solo pezzi originali e non imitazioni.

Carriera

Facciamo, adesso, un breve riassunto della storia della sua carriera. Dopo aver completato gli studi lavora come assistente per aziende importanti, come Vogue Italia, Condé Nast e GQ Magazine a New York. Non appena ha cominciato ad avere interesse nella creazione di calzature, si è trasferita a Riviera del Brenta.

Nel 2013, poi, torna a Milano e fonda il marchio di lusso Oscar Tiye. In seguito si sposta a Parigi per lavorare sulla collezione di scarpe con Alexandre Vauthier. Nel 2017 lancia la sua propria azienda che, secondo le stime del web, ha un fatturato molto elevato. Come rivelato da lei stessa, ciò che ha disegnato è stato indossato da personaggi molto celebri. Ecco cosa riporta anche il sito thedoublef.com:

“Ho vestito tante donne che ammiro, da Sua Maestà Regina Rania di Giordania a Rihanna, Rosie Huntington Whiteley e tante altre. Sono contenta che molte donne incredibili, anche non necessariamente famose, indossino le mie scarpe“.

Nel 2018 Amina Muaddi inizia a collaborare con Rihanna per una linea di calzature del brand Fenty, lanciata nel luglio 2020. Nel dicembre dello stesso anno ha lavorato anche con ASAP Rocky, compagno della popstar. Dove produce le sue creazioni? Tutte le calzature sono Made in Italy, direttamente da Parma.

Sapete come si chiama il tacco reso famoso da Amina Muaddi? Si tratta di tacchi a spillo “flared“. L’altezza non supera i 9,5 centimetri. Sul sito citato in precedenza potrete trovare queste ma anche altri modelli, anche trasparenti, (Lupita, sandali Gilda, decolleté Begum Glass), alcuni con il fiocco e altri senza. Di colori ce ne sono per tutti i gusti: scarpe nere, viola, rosa o fucsia. Non mancano, poi, anche quelle da sposa o stivali.

