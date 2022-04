Rihanna tradita da ASAP Rocky? Parla una fonte vicina alla coppia

ASAP Rocky ha tradito Rihanna? Parla una fonte

Sappiamo che Rihanna sta aspettando un bambino dal compagno ASAP Rocky. Spesso è stata fotografata in giro per la città con il pancione in mostra e lo stile che la contraddistingue. Questa sarà per loro il primo figlio. Nonostante dovrebbe essere un periodo di grande felicità, sembrerebbe essere scoppiato il caos tra i due. Un rumor che si è diffuso ieri sera ha rivelato che il rapper avrebbe tradito la popstar con la shoe designer Amina Muaddi.

A parlarne per primo è stato l’influencer Louis Pisano su Twitter:

Rihanna e ASAP Rocky si sono lasciati. Lei ha rotto con lui dopo che l’ha beccato a tradirla con la designer di scarpe responsabile per aver creato le calzature Fenty e spesso la cantante è stata vista a indossare le scarpe del suo stesso brand. ASAP e la designer non sono una novità. Anni fa si vedevano e hanno collaborato anche a una collezione di calzature. Le cose si sono messe male da Craig’s a Los Angeles. Ha anche smesso di seguirla su Instagram.

In queste ore, però, giunge una novità sulla storia tra Rihanna e ASAP Rocky. Una fonte vicina alla coppia, infatti, avrebbe informato TMZ che le voci sulla rottura sarebbero totalmente false. Questa persona avrebbe contatti regolarmente con loro, quindi si presume sappia ciò che sta dicendo: “100% false da entrambe le parti. 1 milione percento non vero. Stanno bene“.

Al momento non sappiamo quale sia la verità. Di conseguenza dobbiamo fidarci della smentita. Anche se tutti i fan saranno molto più tranquilli non appena a rilasciare delle dichiarazioni saranno l’artista e il rapper. Vi aggiorneremo non appena ci saranno dei risvolti nella faccenda e ne sapremo di più. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news.

