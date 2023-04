Rihanna non si accontenta di 350 mq e compra un attico a Los Angeles di 800 mq da 21 milioni – FOTO

NEWS

Debora Parigi | 12 Aprile 2023

La nuova casa di Rihanna

Per Rihanna è in arrivo il secondo figlio, la gravidanza infatti è stata annunciata durante la sua esibizione al Superbowl. Vista la novità, quindi, la cantante e il suo compagno hanno scelto di cambiare casa. Il precedente appartamento da 350 mq nel condominio The Century di Los Angeles a quanto pare era troppo piccolo per poter contenere lei, A$AP Rocky e i due figli.

Così la coppia è rimasta nello stesso condominio, ma ha comprato l’attico grande almeno due volte rispetto a quello che avevano prima. Come riporta la pagina Instagram Whoopsee, l‘abitazione si trova al 40° piano ed è costata 21 milioni di dollari. Il prezzo è stato comunque scontato poiché la cifra originale era di 28 milioni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio com’è questa casa.

Il salotto

Con 800 mq di superficie, l’attico era di proprietà del miliardario Nick Molnar. Ma prima di appartenere a lui, vi abitava l’attore Matthew Perry, celebre per il ruolo di Chandler in Friends.

L’arredamento che vediamo nelle foto è lo stesso scelto dall’attore con l’aiuto dell’architetto Joyce e dell’interior designer LM Pagano. La casa era stata personalizzata a suo gusto e non aveva subito modifiche negli anni.