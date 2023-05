Rihanna indossa un enorme diamante al piede: il valore dell’anello è da capogiro

NEWS

Debora Parigi | 30 Maggio 2023

L’anello da piede che Rihanna ha sfoggiato al Met Gala

All’inizio di maggio si è tenuto l’annuale Met Gala negli Stati Uniti e questa volta il tema era celebrare il genio di Karl Lagerfeld. Tante star hanno ovviamente partecipato all’evento, mostrando i loro outfit molto particolari ed eccentrici. Tra i partecipanti c’era anche Rihanna insieme al compagno ASAP Rocky.

La cantante per l’occasione ha scelto un look total white con un soprabito interamente ricoperto di camelie, simbolo carissimo allo stilista e alla Maison Chanel di cui è stato direttore creativo. Ora però lei ha scelto di mostrare ai suoi follower alcuni dettagli del look che lei aveva scelto prima della famosa sfilata sul red carpet.

Il giorno prima dell’evento, infatti, Rihanna ha indossato un abito bianco di piume, con pelliccia e cappello coordinati. Ha aggiunto un paio di originali occhiali col logo di Chanel al posto delle lenti e sandali Amina Muaddi con cinturino scintillante. Proprio riguardo ai piedi, magari in tanti non hanno notato un particolare davvero luccicante. Così lei stessa lo ha mostrato a distanza di quasi un mese pubblicando un video sul suo canale TikTok.

Come notiamo, Rihanna ha indossato un anello da piede realizzato appositamente per lei per questa occasione dalla gioielleria XIV Karats. L’anello presenta un enorme diamante a goccia. E Maxwell Stone, un esperto di diamanti di Steven Stone, ha fatto una stima orientativa del valore dell’anello per Marie Claire: “In base alle dimensioni della pietra, stimerei che l’anello del dito del piede valga l’incredibile cifra di un milione di dollari”. Quindi parliamo di oltre 934 mila euro.

La cantante ha condiviso questo video scrivendo nella didascalia la frase “quiet luxury”. L’hashtag #quietluxury è uno dei più gettonati sui social ultimamente. È il trend di chi indossa accessori, gioielli e abiti griffati senza ostentarli, senza “urlare”, quindi senza far capire chiaramente che si tratta di articoli di esorbitante valore.